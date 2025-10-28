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ИКС ИКС Безопасность ГардаТех IDM CAE Identity Management Crosstech Advanced Edition

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения 1
29.05.2025 «Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE 2
09.04.2025 Новое решение IDM Crosstech Advanced Edition упрощает управление правами доступа сотрудников 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - ГардаТех Солюшнс Групп - Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 58 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 2
Softline - Софтлайн 3745 2
ИКС - ИКС Безопасность 5 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
ИКС 539 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 607 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1441 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1352 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 955 1
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Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 608 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 1
Код Безопасности 814 1
MONT - МОНТ 188 1
АйТи 1519 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
ICL ГК - ICL Group 483 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 28 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 1
ДиалогНаука 271 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 1
InnoSTage - Инностейдж 220 1
Varonis Systems 42 1
Фактор-ТС 25 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 90 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3653 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5668 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 4
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 514 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3031 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 617 2
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 157 2
Разделение обязанностей - SoD - Segregation of duties - контроль конфликта интересов 40 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26268 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5144 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5647 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  871 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9481 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4400 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 524 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2226 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13329 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2486 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2775 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13930 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1599 1
Электронный документ - Electronic document 1580 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1118 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1721 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 441 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Jay Data 10 2
СКБ Контур - Контур.Эгида 74 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech Container Security - CTCS 2 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1600 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5735 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 117 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 16 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech CEDM - Crosstech Endpoint Device Manager 4 1
Kaspersky Container Security 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Tantor PGconfiguraqtor 7 1
Kaspersky NGFW 17 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - Эгида 15 1
Андреянов Никита 3 2
Газизов Альфред 2 2
Коптенков Михаил 1 1
Сычев Артем 79 1
Шелобков Алексей 53 1
Бударин Евгений 7 1
Афанасьев Сергей 24 1
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Чугунов Евгений 16 1
Хмелинин Андрей 3 1
Колосов Александр 24 1
Драченин Юрий 17 1
Ударцев Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166340 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19554 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53513 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3832 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5116 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7430 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3106 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11722 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5728 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2758 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5784 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21670 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2263 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57735 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 317 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7529 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 763 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33782 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4022 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2897 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1406 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3963 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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