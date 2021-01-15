«Риквест» внедрила решения Nutanix в свой ЦОД

Nutanix объявила, что ГК «Риквэст» расширила применение решений компании в своем центре обработки данных. Корпоративные ИТ-системы и сервисы ГК «Риквэст» функционируют на гиперконвергентной (HCI) платформе Nutanix, в результате внедрения которой выросла производительность и надежность их работы, упрощены мониторинг и управление всей вычислительной инфраструктурой.

ГК «Риквэст» – поставщик b2b-услуг клининга, стирки и химчистки на всей территории России. Ее клиентами являются более 2 тыс. компаний и бюджетных организаций. Для их обслуживания ГК «Риквэст» управляет распределенной сетью из 32 сервисно-логистических центров и 19 промышленных прачечных комплексов. Решения Nutanix компания использует в корпоративном ЦОДе. Он обслуживает центральный и региональные офисы, производственные площадки, а также удаленные рабочие места сотрудников в 30 городах России.

Переход к гиперконвергентной инфраструктуре Nutanix проходил в три этапа. Сначала тестирование подтвердило высокие характеристики Nutanix HCI для реальных нагрузок. Затем программно-аппаратные комплексы Nutanix в форм-факторе 2x2U заменили серверы 12x2U другого производителя, с которых были мигрированы приложения «1C» и базы данных MS SQL. Год спустя ГК «Риквэст» использовала преимущества платформы в виде возможности быстрого масштабирования и расширила кластер Nutanix до восьми узлов, увеличив вычислительные возможности, объем дискового пространства и запас прочности корпоративного ЦОДа. Тестирование, консалтинг, поставку, развертывание и поддержку решений оказала компания KPBS – партнер Nutanix со статусом Cloud Champion.

Все ключевые корпоративные приложения и информационные сервисы ГК «Риквэст» функционируют на платформе Nutanix. По результатам внедрения их производительность увеличилась на 35-40%. Выросла отказоустойчивость: даже если из строя выйдет сразу несколько узлов кластера, работа систем не прервется, а пользователи не заметят сбоя. Упрощено администрирование ЦОДа за счет интеллектуального ПО, которое объединяет мониторинг и управление оборудованием, виртуализацией, сетью передачи данных и системой хранения.

«Наша цель состояла в переводе информационных сервисов на наиболее производительную и эффективную программно-аппаратную платформу, выбор которой позволил бы как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе всегда соответствовать растущим масштабам бизнеса. Именно поэтому мы провели серьезные предпроектные изысканий по выбору как производителя, так и стартовой архитектуры гиперконвергентной платформы», – сказал начальник службы ИТ ГК «Риквэст» Сергей Афанасьев.

«Мы видим, что продукты Nutanix отлично показывают себя в ЦОДах клиентов для таких типичных задач как приложения «1С». Помимо высокой производительности для этих нагрузок, российские компании получают и все те качества, за которые наши продукты ценят заказчики во всем мире. Лучшая отказоустойчивость, более эффективный мониторинг и администрирование мощностей, быстрое восстановление приложений и данных после сбоев – все это помогает обеспечить высокую доступность ИТ-сервисов даже в случае, если компании не используют выделенные резервные мощности», – отметил региональный директор Nutanix в России и СНГ Юрий Аристархов.

«С помощью Nutanix ГК «Риквест» кардинально упростила работу с виртуальными машинами, расширение, выделение мощностей. Встроенное восстановление из снэпшотов обеспечило эффективное устранение последствий в случае ошибки разработчиков. Команде не пришлось отказываться от своей экспертизы по Hyper-V, поскольку Nutanix предлагает гибкость не только в выборе аппаратных платформ, но и гипервизоров. В период пандемии администраторы могут управлять решением с телефона или из веб-интерфейса Prism, находясь дома, а механизмы самоизлечения позволяют быть уверенными в инфраструктуре: кластер выдерживает аппаратные сбои и производит восстановление. В случае необходимости поддержка KPBS заменяет компоненты согласно SLA. Достигаемая непрерывность бизнес-процессов критична для успеха ГК «Риквэст», поскольку компания участвует в гостендерах с серьезными санкциями за срыв контрактов», – отметил Алексей Орлов, руководитель направления Nutanix в KPBS.