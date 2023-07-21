Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену

Прокурор запросил 18 лет тюрьмы для основателя Group-IB Ильи Сачкова по делу о госизмене. Он был задержан в конце сентября 2021 г. До сих пор обстоятельства этого дела публично не доступны, так как его материалы засекречены.

Срок за госизмену

Прокуратура потребовала приговорить основателя ИБ-компании Group-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии по делу о госизмене. Об этом адвокат Сачкова — Сергей Афанасьев — сообщил РИА «Новости».

По словам Афанасьева, защита настаивает на оправдании основателя ИБ-компании. Вину Сачков не признает. Дело рассматривается в закрытом режиме в Мосгорсуде. Приговор будет оглашен 26 июля 2023 г.

Вплоть до самого ареста Сачков был участником ряда экспертных комитетов в области киберпреступности при Министерстве иностранных дел, Госдуме, Совете Европы и ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Он участвовал во встречах российского премьер-министра Михаила Мишустина с представителями ИТ-отрасли и трижды встречался с Президентом России Владимиром Путиным.

Group-IB — это международная компания с российскими корнями в сфере информационной безопасности, которая занимается предотвращением кибератак, борьбой с мошенничеством и защитой брендов от цифровых рисков. На сайте организации сообщается, что теперь Group-IB Global Private Ltd. управляет активами компании в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Когда был арестован Илья Сачков

Сачков был арестован в конце сентября 2021 г. Тогда же в московском офисе Group-IB прошли обыски.

Фото: ВК Обвинение запросило 18 лет тюрьмы Илье Сачкову

Основателя Group-IB подозревают в совершении преступления, предусмотренного 275 УК РФ (госизмена). По этой статье Сачкову может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Информация о причинах уголовного преследования в отношении ее экс-гендиректора в публичном поле отсутствует, поскольку все материалы дела засекречены. Например, в октябре 2021 г. Bloomberg сообщил о том, что его арест может быть связан с его попытками вывести бизнес Group-IB за границу. Впрочем, это лишь одна из множества версий. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что «Cачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности».

Что стало с детищем Сачкова

В июле 2022 г. стало известно о планах Group-IB разделить российские и международные активы. Для работы на территории в России и СНГ была создана новая автономная структура.

В апреле 2023 г. российские активы Group-IB получили местные акционеры и топ-менеджмент. Российская компания обрела новое название F.A.С.С.T, что расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies (технологии для борьбы с киберпреступлениями).

Group-IB была основана Сачковым и Дмитрием Волковым в 2003 г. в Москве. С ноября 2018 г. штаб-квартира Group-IB размещена в Сингапуре. Поначалу организация занималась расследованием киберпреступлений. В 2012 г. Group-IB начала разрабатывать собственные технологические решения для защиты от кибератак, фишинга, мошенничества и нарушений интеллектуальной собственности.