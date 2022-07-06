Group-IB расколется надвое: Бизнес в России будет отделен от международного

Перемены в Group-IB

Group-IB, работающая в сфере кибербезопасности, сообщила CNews о начале отделения российского бизнеса компании от международного. Под управлением глобальной штаб квартиры компании, расположенной в Сингапуре, останутся центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем востоке.

На первом этапе процедуры диверсификации бизнеса Group-IB для работы на территории России и стран СНГ создана самостоятельная структура, руководить которой будет команда местных управленцев.

Как поясняют в компании, данный шаг означает полное разделение финансовых потоков российских и заграничных активов Group-IB. В частности, выручка новой автономной структуры будет полностью расходоваться на развитие бизнеса на территории нашей страны.

В течение следующих шести месяцев ИБ-компания планирует изменить структуру собственности и состав акционеров в международных и российских активах.

Бизнес Group-IB в России получит автономию

По словам генерального директора и одного из основателей Group-IB Дмитрия Волкова, такой маневр способен обеспечить компании большую рыночную свободу и позволит ускорить развитие бизнеса в странах ее присутствия.

В Group-IB заверяют, что каждое ее региональное подразделение, в том числе российское, является самодостаточным и обладает необходимой технологической инфраструктурой и штатом квалифицированных специалистов. Тем не менее, компания планирует ускорить свою глобальную программу обмена экспертизой и релокации и намерена продолжать поиск и наем талантливых специалистов во всех регионах присутствия.

Схема реструктуризации

По информации агентства «Интерфакс», активы Group-IB в России и странах СНГ будут переданы новому юридическому лицу ООО «Адаптивные технологии безопасности», которое было зарегистрировано 23 июня 2022 г.

Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, среди его учредителей – нынешний глава Group-IB Дмитрий Волков, экс-глава компании Илья Сачков, ООО «Альтера Капитал» и ООО «Киберинвест». В уставном капитале организации им принадлежат доли в 25%, 37,5%, 25% и 12,5% соответственно. Генеральным директором новой компании числится Валерий Баулин, возглавлявший департамент сервисов по кибербезопасности Group-IB.

Сингапурской Group-IB Global Private Ltd на сегодняшний день принадлежит 100% долей в уставном капитале ООО «Группа Айби Сервис» – основного юридического лица ИБ-компании в России. Организации, в свою очередь, принадлежат еще шесть юрлиц, которые, по сообщению «Интерфакса», в рамках реструктуризации бизнеса Group-IB перейдут под контроль недавно созданного ООО «Адаптивные технологии безопасности» до конца недели.

Перенос глобальной штаб-квартиры в Сингапур

В ноябре 2018 г. CNews писал о планах руководства Group-IB по переносу глобальной штаб-квартиры компании из Москвы в Сингапур. Сооснователь и тогдашний ее генеральный директор Илья Сачков рассчитывал завершить процедуру к концу 2018 – началу 2019 г.

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Как отмечал Сачков, целью переноса головного офиса была реализация планов по международной экспансии. Выбор же Сингапура в качестве места для новой штаб-квартиры компании был обусловлен рядом факторов.

«Это азиатский финансовый центр, а наш бизнес процветает в Азии. Сингапур стал первым государством, которое приобрело наши продукты. Штаб-квартира Интерпола по борьбе с кибепреступлениями, с которой мы сотрудничаем, также находится в Сингапуре», – пояснил тогда Сачков.

Новый офис должен был принять 90 сотрудников, 15 из которых, как ожидалось, переберутся в Сингапур из Москвы. В развитие новой штаб-квартиры в Group-IB рассчитывали вложить $30 млн без привлечения средств инвесторов.

Арест Ильи Сачкова

В конце сентября 2021 г. Сачков был арестован по подозрению в государственной измене, а в московском офисе Group-IB прошли обыски.

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Надежная информация о причинах уголовного преследования в отношении ее экс-гендиректора в публичном поле отсутствует, поскольку все материалы соответствующего дела засекречены. Однако американское издание Bloomberg со ссылкой на источники в октябре 2021 г. сообщило о том, что его арест может быть связан с его попытками вывести бизнес Group-IB за границу. Впрочем, это лишь одна из множества версий.

Сачков свою вину не признает. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В мае 2022 г. суд продлил арест Сачкова до конца июля.

Международный бизнес дистанцируется от России

Group-IB не первая международная технологическая компания, которая стремится тем или иным образом дистанцироваться от России после начала событий на Украине в феврале 2022 г.

Так, в апреле о полной передаче российской части бизнеса местному руководству объявила консалтинговая компания в сфере ИТ Accenture. Также в начале марта о прекращении работы в России заявили американская компания Oracle и немецкая SAP.