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Crosstech Jay Data
УПОМИНАНИЯ
Crosstech Jay Data и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
|Linux OS 10361 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1114 1
|Гаджиев Али 3 1
|Лиходед Юлия 1 1
|Сакунов Андрей 1 1
|Ковалева Дарья 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150975 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52768 1
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