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Crosstech Jay Data


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Обновление Jay Data 1.9: улучшенный интерфейс и увеличение скорости маскирования данных 1
21.11.2024 Crosstech Solutions Group расширяет образовательные возможности для профессионалов в области информационной безопасности 1
18.11.2024 Mont и Crosstech Solutions Group начали сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
02.09.2024 Сеть магазинов «Магнит» повысила уровень защищенности данных своих клиентов и минимизировала риск утечки персональных данных, внедрив решение для маскирования баз данных Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп» 1
06.03.2024 Продукт Jay Data подтвердил совместимость с операционной системой «Ред ОС» 1
06.09.2023 Маскирование данных: зачем и как защищать данные в тестовых средах? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Crosstech Jay Data и организации, системы, технологии, персоны:

Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 31 5
MONT - МОНТ 158 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 649 1
Ред Софт - Red Soft 846 1
Ponemon Institute 85 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1221 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 907 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4536 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12240 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4668 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29681 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2375 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7153 3
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 116 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8214 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6658 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 423 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 276 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2273 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1147 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26300 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11881 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16573 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 916 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4340 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30909 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22117 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2311 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14046 1
Linux OS 10361 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1114 1
Гаджиев Али 3 1
Лиходед Юлия 1 1
Сакунов Андрей 1 1
Ковалева Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52768 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6564 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9390 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2417 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2596 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1777 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10301 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 802 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16883 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53230 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30639 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 859 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49733 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 250 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6055 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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