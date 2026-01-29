Подтверждена совместимость Jay Data и СУБД Tantor Special Edition

Российский разработчик корпоративных ИБ-систем Crosstech Solutions Group и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») подтвердили взаимную совместимость и корректность работы программных продуктов Jay Data и СУБД Tantor Postgres Special Edition.

Jay Data — решение для поиска, классификации и маскирования конфиденциальной информации в базах данных. Продукт позволяет обезличивать данные в ИТ-разработке без создания лишних копий, снижая риски утечек и упрощая соблюдение требований регуляторов.

СУБД Tantor Postgres Special Edition – российская система управления базами данных, разработанная на основе PostgreSQL, с повышенной производительностью и встроенной системой управления и мониторинга. Решение включает в себя передовые средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, а также инструментарий для обнаружения узких мест, предупреждения сбоев и архитектурных ошибок еще на этапе разработки.

В рамках проведенных испытаний была подтверждена стабильная работа двух программных продуктов. Jay Data корректно обрабатывает данные, маскирует чувствительную информацию и формирует отчёты о проведённых операциях в СУБД Tantor Postgres SE. Поддержка маскирования конфиденциальной информации в данной СУБД помогает компаниям выстраивать безопасные процессы работы с данными.

«Со стороны заказчиков мы наблюдаем устойчивый рост запросов на использование Jay Data с отечественными СУБД. Это необходимо в том числе для соблюдения требований регуляторов в рамках 152-ФЗ. Подтверждение совместимости с Tantor Special Edition отвечает этому запросу», – сказал Али Гаджиев, директор по продукту Jay Data.

«Подтверждение совместимости СУБД Tantor Postgres Special Edition с решением Jay Data — это важный шаг для создания защищённых отечественных IT-экосистем. Наша СУБД, построенная на PostgreSQL, обеспечивает высокую производительность и стабильность, а в сочетании с инструментами маскирования данных от Crosstech Solutions Group это позволяет заказчикам комплексно решать задачи информационной безопасности. Мы видим растущий спрос на такие интегрированные решения и рады расширять возможности наших пользователей», – отметил Алексей Кулаков, директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс».