Получите все материалы CNews по ключевому слову
РусБИТех Astra Linux ГК Астра Tantor Labs Tantor PostgresSE Tantor Postgres Special Edition Tantor PGconfiguraqtor
PGconfiguraqtor — бесплатный инструмент, который помогает администраторам баз данных и разработчикам упростить процесс конфигурации сервера PostgreSQL, предоставляя интерфейс для изменения различных параметров. Возможности PGconfigurator позволяют автоматизировать процесс настройки PostgreSQL, предлагая оптимальные параметры конфигурации на основе характеристик системы и требований приложения, а также оптимизировать производительность благодаря анализу различных аспектов системы (например, ОЗУ, количество ядер CPU, тип нагрузки (OLAP, OLTP, 1C, Mixed)) и предоставлять готовые параметры.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|10.10.2025
|BI-платформа Insight получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres 2
|24.06.2024
|«Тантор Лабс» представляет бесплатный инструмент для настройки баз данных 1
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 271 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2412 1
|1С 8900 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 335 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1487 1
|Яценко Вадим 85 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399076, в очереди разбора - 732113.
Создано именных указателей - 185774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.