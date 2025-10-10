PGconfiguraqtor — бесплатный инструмент, который помогает администраторам баз данных и разработчикам упростить процесс конфигурации сервера PostgreSQL, предоставляя интерфейс для изменения различных параметров. Возможности PGconfigurator позволяют автоматизировать процесс настройки PostgreSQL, предлагая оптимальные параметры конфигурации на основе характеристик системы и требований приложения, а также оптимизировать производительность благодаря анализу различных аспектов системы (например, ОЗУ, количество ядер CPU, тип нагрузки (OLAP, OLTP, 1C, Mixed)) и предоставлять готовые параметры.