Продукт Jay Data подтвердил совместимость с операционной системой «Ред ОС»

Компания Crosstech Solutions Group, российский разработчик решений для комплексной защиты информации бизнеса, завершила тестирование на совместимость программного продукта Jay Data с операционной системой «Ред ОС» компании «Ред софт».

Тестирование конфигураций операционной системы «Ред ОС» и программного продукта Jay Data проводилось на испытательном стенде, организованном специалистами инженерного центра CTSG. В ходе испытаний были проведены проверки корректности установки и функционирования программного продукта Jay Data в операционной системе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт».

В результате испытаний была подтверждена совместимость платформы для маскирования конфиденциальной информации Jay Data с операционной системой «Ред ОС», что способствует повышению доверия пользователей к продукту компании и дает возможность расширить свою целевую аудиторию.

«Данный технологический альянс помогает российским компаниям выстроить полноценную ИТ-инфраструктуру на базе российских разработок и полностью обеспечить выполнение требования Президента России по импортозамещению иностранного ПО. Нам, как производителю высокотехнологичных средств защиты информации, важно предоставить нашим заказчикам именно документальное подтверждение совместимости с отечественными операционными системами, гарантируя полное соблюдение требований рынка информационной безопасности», - сказал директор по продукту Jay Data Али Гаджиев.

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«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Crosstech Solutions Group – российский разработчик инновационных решений для комплексной защиты информации бизнеса. Продуктовый портфель компании на сегодняшний день насчитывает семь продуктов. Все они включены в реестр отечественного ПО Минцифры России и рекомендованы для импортозамещения на российских предприятиях. CTSG входит в АРПП «Отечественный софт» и НП «Руссофт».