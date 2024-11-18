Mont и Crosstech Solutions Group начали сотрудничество в сфере кибербезопасности

Группа компаний Mont и разработчик решений для информационной безопасности (ИБ) Crosstech Solutions Group заключили дистрибьютерское соглашение. В рамках партнерства Mont будет продвигать решения Crosstech Solutions Group, что обеспечит партнерам доступ к проверенным продуктам для защиты от внутренних киберугроз и позволит решить вопрос импортозамещения в области ИТ.

Crosstech Solutions Group — разработчик решений для мониторинга, контроля и защиты от внутренних угроз, учитывающий специфические потребности каждой организации. Все продукты компании внесены в реестр российского ПО и рекомендованы для замещения иностранных аналогов на российских предприятиях.

Команда вендора обладает широкой экспертизой и понимает потребности рынка в сегменте защиты данных и корпоративных систем. В соответствии с ними Crosstech Solutions Group разработали продуктовую линейку решений для предотвращения утечек информации, в том числе по причинам ненамеренного разглашения информации сотрудниками.

Среди флагманских продуктов разработчика – платформа Jay Data, которая предоставляет инструменты для маскировки конфиденциальной информации в базе данных, позволяя снижать риски утечек данных и защищать их от несанкционированного доступа. Решение автоматизирует процесс поиска чувствительной информации и ее сокрытия, а также позволяет подготавливать данные, максимально приближенные к реальным, для передачи отделам разработки, тестирования и аналитики.

Линейка DataGrain направлена на безопасное управление данными. DataGrain ESO фокусируется на сборе, унификации и обработке информации. Это позволяет компаниям эффективно управлять данными и делать их доступными для анализа и использования внутри организации. DataGrain RUMA, в свою очередь, обеспечивает безопасность, используя UEBA (User and Entity Behavior Analytics) для анализа поведения пользователей и объектов. Система выявляет аномальные действия, которые могут указывать на угрозы безопасности, в том числе инсайдерские атаки, и минимизирует риски нарушений.

Наконец, Docs Security Suite (DSS) закрывает потребности бизнеса в области маркирования, шифрования и уникализации документов. Платформа разграничивает доступ сотрудников к конфиденциальным данным и предотвращает случаи компрометации документов.

«Сотрудничество с Mont поможет Crosstech Solutions Group укрепить свои позиции на рынке и расширить количество пользователей отечественных технологий для защиты конфиденциальных данных в корпоративной сфере. Наша совместная работа позволит российским организациям повысить надежность своих внутренних систем безопасности и обеспечить их безопасное применение в условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям, а также повышенных рисков кибератак на российский бизнес», – сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ Mont.

«Продукты Crosstech Solutions Group созданы для того, чтобы обеспечивать всесторонний контроль и защиту от внутренних угроз с учетом специфики каждой организации. Соглашение с Mont позволит сделать наши решения по безопасности, которые помогут предотвратить утечки данных, еще доступнее для российских компаний», — отметила Дарья Ковалева, руководитель направления по развитию бизнеса Crosstech Solutions Group.