Аталайя


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Softlne доверил государственную тайну владельцу своих «дочек» 1
03.12.2024 «Софтлайн» хочет объединить три своих холдинга и провести им IPO 1
20.11.2024 Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании 1
09.09.2024 «Софтлайн» продал 9% акций таинственному инвестору 1
05.07.2024 В ГК Softline назначен новый коммерческий директор, выходец из «Яндекса», SAP и Microsoft 1
16.05.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о трехкратном росте валовой прибыли и рекордной рентабельности в I квартале 2024 года 6
11.04.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении дополнительного этапа обмена ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на акции ПАО «Софтлайн» 2
08.04.2024 Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна» 1
01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы 5
27.03.2024 Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн» 3
26.03.2024 «Софтлайн» начал кастинг российских ИТ-компаний, желающих ему продаться 1
09.02.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет об изменениях в структуре акционерного капитала 3
08.12.2023 Таинственный инвестор потратит миллиарды на акции «Софтлайн» 1
07.12.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет итоги вторичного предложения акций на Московской бирже 4
29.11.2023 «Софтлайн» продаст на бирже свои акции на 3,7 миллиарда 1
29.11.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного публичного предложения акций на Московской бирже 4
20.11.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет об изменениях в структуре акционерного капитала 2
25.09.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» 2
22.08.2023 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года 2
21.08.2023 ПАО «Софтлайн» объявляет о намерении провести прямой листинг акций на московской бирже и индикативный план-график обмена акций на ГДР Noventiq Holdings Plc 4
11.08.2023 Сотрудники ГК Softline получили акции «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации 3
13.06.2023 Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки» 2
26.05.2023 Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию 1

Публикаций - 23, упоминаний - 52

Аталайя и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3113 22
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 69 17
Softline Projects - Софтлайн проекты 37 8
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 520 4
Softline - Develonica - Девелоника 143 4
Softline Holding - Noventiq - Corner Growth Acquisition 20 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 142 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 199 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 283 3
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 3
АйТи - Аплана Группа компаний 174 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 80 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 2
Softline - Polymatica - Полиматика 183 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 369 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 169 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Softline - Инверсум 7 2
Softline Group - Softline AG - Softline International 53 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 292 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 170 1
Yandex - Яндекс 8085 1
Microsoft Corporation 25040 1
SAP SE 5383 1
Google LLC 12081 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9042 1
Oracle Corporation 6803 1
Dell EMC 5059 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Ростех - Автоматика Концерн 1709 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Softline - Инженерная информатика 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1741 16
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 732 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2748 5
Синара ГК - Sinara Group 111 5
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 4
Тетис Кэпитал - Tethys 25 2
ГПБ - Газпромбанк 1142 2
Лента - Сеть розничной торговли 2215 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 120 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 265 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16687 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5710 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6055 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3462 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5072 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13096 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9117 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11670 2
Система жизнеобеспечения 155 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10869 2
Data monetization - Монетизация данных 1760 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7079 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7329 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2348 1
Корпоративное управление - Corporate governance 97 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16408 1
ЦОД - Резервный дата-центр 101 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5538 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2077 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1067 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1776 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2267 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 913 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 27 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 331 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 65 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 106 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 2
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 2
NVision Барьер 698 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 561 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1171 1
Softline - Sl Soft - SL ECM - Инфооборот 6 1
Лавров Владимир 88 14
Боровиков Игорь 134 6
Мельников Александр 93 3
Тараканов Артем 26 2
Пумпянский Дмитрий 4 1
Минин Александр 9 1
Волотовская Елена 40 1
Боровиков Сергей 31 1
Ананьин Алексей 84 1
Грунин Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 5
Португалия - Португальская Республика 934 5
Индия - Bharat 5607 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18217 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 2
Ближний Восток 3009 2
Америка Латинская 1861 2
Украина 7730 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Россия - УФО - Свердловская область 1664 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 614 1
Казахстан - Республика 5729 1
Азия - Азиатский регион 5683 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1307 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 497 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6419 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17052 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 11
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2028 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4585 9
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 76 7
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 185 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6971 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1683 4
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 728 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 3
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9699 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2863 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2877 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5710 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3528 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 748 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2633 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1191 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 393 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1016 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6245 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 200 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8152 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 486 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 1
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2065 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1077 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3405 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
