Основной акционер ПАО «Софтлайн» приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД, обменять их ГДР на акции ПАО «Софтлайн»

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о принятом решении ООО «Аталайя», крупнейшего акционера компании, поддержать права владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc. не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в основные сроки, и публикует дополнительное приглашение делать оферты, адресованное владельцам ГДР Noventiq в периметре НРД. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Софтлайн».

Ключевые индикативные параметры обмена: приглашение делать оферты адресовано владельцам ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД; в обмен на три ГДР Noventiq инвестору будет предоставлена одна акция ПАО «Софтлайн»; цена акции ПАО «Софтлайн» для целей обмена определена на уровне 160 руб. за одну ценную бумагу; цена ГДР Noventiq для целей обмена определена на уровне 52 руб. 19 коп. за одну ГДР; акции для обмена будут предоставлены акционером компании – ООО «Аталайя»; сбор оферт в рамках приглашения делать оферты будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи в период с 27 марта 2024 г. по 9 апреля 2024 г 12:00 мск.

10 апреля 2024 г. состоится заключение сделок, 11 апреля 2024 г. — исполнение сделок. Более подробная информация о процедуре подачи оферт в рамках Биржевого обмена будет опубликована на сайте Московской биржи;

Приглашение делать оферты, сделанное крупнейшим акционером ПАО «Софтлайн», поддержит права владельцев ГДР Noventiq, которые не приняли участие в обмене в основные сроки. Кроме того, в результате объявленного сегодня обмена возрастет количество акций ПАО «Софтлайн», находящихся в свободном обращении.

Подробная информация о процедуре подачи оферт также приведена в приглашении делать оферты. Все объявления, а также документация в рамках приглашения делать оферты опубликованы на сайте ПАО «Софтлайн».

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «С момента завершения обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в основные сроки, по результатам которого было обменено более 82% всех ГДР Noventiq в России, мы продолжали наблюдать огромный интерес оставшихся владельцев ГДР Noventiq, по разным причинам не принявших участие в обмене, к возможности совершить обмен и получить акции ПАО «Софтлайн». Наш акционер принял решение поддержать права инвесторов Noventiq и предоставить оставшимся владельцам указанных ГДР такую возможность. Мы приветствуем наших будущих акционеров, которые, как и мы, уверены в фундаментальной привлекательности и дальнейшем росте бизнеса ПАО «Софтлайн».

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Параметры обмена, утвержденные нашим основным акционером, отражают соотношение стоимостей ГДР Noventiq и акций ПАО «Софтлайн», которое сформировалось в процессе торгов на российском рынке. Мы приветствуем решение нашего акционера о необходимости предоставить владельцам ГДР Noventiq еще одну возможность обменять их ГДР, делистингованные с российских бирж, на акции ПАО «Софтлайн» — крайне ликвидный и интересный для инвесторов инструмент. Мы считаем, что такое решение отражает бережное отношение акционера ПАО «Софтлайн» и компании в целом к инвесторам и акционерам. Кроме того, представленная дополнительная возможность обмена позволит еще больше увеличить free-float и ликвидность акций ПАО «Софтлайн», а это, в свою очередь, приблизит нас к ранее объявленным целям по попаданию в различные индексы и первый котировальный список».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей.

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