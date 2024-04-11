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ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении дополнительного этапа обмена ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на акции ПАО «Софтлайн»

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), по обмену их ГДР на акции ПАО «Софтлайн» в дополнительные сроки. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Приглашение делать оферты в дополнительные сроки было опубликовано 27 марта 2024 г. основным акционером ПАО «Софтлайн», ООО «Аталайя» (акционер), с целью поддержать права владельцев ГДР Noventiq, не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в основные сроки.

По акцептованным офертам суммарно было обменяно свыше 624 тыс. ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД, на более чем 208 тыс. акций ПАО «Софтлайн» в рамках определенных акционером условий. Реализация дополнительного этапа обмена способствовала увеличению доли акций ПАО «Софтлайн» в свободном обращении.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Поддержание прав инвесторов, как мы всегда говорили, — это важнейший приоритет для нас и нашего мажоритарного акционера. Решение об открытии дополнительного окна обмена было обусловлено многочисленными обращениями владельцев ГДР Noventiq, которые пропустили основные сроки обмена, но желали обменять свои бумаги на акции ПАО «Софтлайн». Мы учли заинтересованность инвесторов Noventiq стать совладельцами нашей компании и предложили им дополнительный этап обмена. Мы рады приветствовать новых акционеров ПАО «Софтлайн» и с радостью разделим с ними наш путь к достижению очередных рекордов как по фундаментальным показателям нашего бизнеса, так и по увеличению его стоимости на рынке».

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ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт на ИТ-рынке, широкое региональное присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеет в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем пятью тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги.

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