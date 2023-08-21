ПАО «Софтлайн» объявляет о намерении провести прямой листинг акций на московской бирже и индикативный план-график обмена акций на ГДР Noventiq Holdings Plc

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о своем намерении обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге своих акций. Ожидается, что акции компании будут включены в котировальный список Московской биржи. Об этом CNews сообщили представители Софтлайн.

Начало торгов акциями ожидается в конце сентября 2023 г. после завершения обмена глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings Plc (далее – «Noventiq»), которые обращаются на Московской бирже и СПБ Бирже, на акции компании. В соответствии с индикативным планом-графиком обмена, коммуницированным ООО «Аталайя» (крупнейшим акционером компании), прием заявок от инвесторов начнется в ближайшие недели после одобрения Московской биржей листинга акций компании.

Ключевые параметры прямого листинга и обмена

Ожидается, что акции компании будут включены в котировальный список Московской биржи. Предполагается, что торги акциями начнутся в конце сентября 2023 г., но не ранее, чем будут завершены расчеты в рамках обмена.

Акции для обмена будут предоставлены крупнейшим акционером компании – ООО «Аталайя». Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%. В состав акций в свободном обращении компании войдут акции, которые будут получены держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.

Планируется, что обмен будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи, а также во внебиржевом порядке. Начало приема заявок от инвесторов на участие в обмене ожидается в ближайшие недели, но не ранее, чем Московская биржа примет решение о включении акций компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

Что делать в случае потери доступа к ключевым ИТ-системам?

Владельцы ГДР Noventiq, которые примут участие в обмене, при соблюдении ряда условий, на горизонте около 24 месяцев после обмена могут получить до трех акций ПАО «Софтлайн» за одну ГДР Noventiq, которая будет предъявлена и принята к обмену.

На первом этапе в обмен на одну ГДР Noventiq инвестору будет предоставлена одна акция ПАО «Софтлайн». Затем, в рамках второго этапа, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа, участник обмена получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках первого этапа. И на последнем, третьем этапе – через 24 месяца после завершения первого этапа – участник обмена получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках второго этапа.

Дополнительная и обновленная информация по прямому листингу и обмену будет раскрываться на сайте компании и в регуляторной ленте новостей.

Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн»: «Наше намерение по получению листинга на Московской бирже, о котором мы сегодня объявили – логичное продолжение стратегии «Софтлайн» по выходу на публичный рынок акций. Это важный шаг, который позволит соблюсти интересы всех заинтересованных сторон. В первую очередь, выход на публичный рынок акций позволит крупнейшему акционеру Софтлайн, ООО «Аталайя», предложить владельцам ГДР Noventiq, чьи расписки будут делистингованы с российских бирж в IV квартале 2023 г., обменять их на акции «Софтлайн». Листинг акций «Софтлайн» существенно улучшает привлекательность обмена, а также расширяет круг лиц, которые смогут принять участие в Обмене и упрощает его процесс. Помимо этого, наличие листинга акций на Московской бирже – важный шаг для развития культуры сотрудника-совладельца в «Софтлайн» и нашей долгосрочной программы мотивации, которая позволяет синхронизировать интересы всей нашей команды и других акционеров группы, в том числе, будущих. Это способствует еще более быстрому достижению наших амбициозных целей по развитию бизнеса «Софтлайн». Доступ на биржу также предоставит нам большую гибкость в выборе источников финансирования в будущем, в том числе, для финансирования новых приобретений и реализации крупных инвестиционных проектов, обеспечивающих стремительный рост Софтлайн».