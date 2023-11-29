ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного публичного предложения акций на Московской бирже

ПАО «Софтлайн» (далее также – группа или компания), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании (далее также — предложение или SPO) на «Московской бирже». Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Объявленное предложение нацелено на финансирование перспективных проектов компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости группы, в том числе финансирование новых приобретений, а также на увеличение количества акций в свободном обращении и их ликвидности.

Ключевые индикативные параметры предложения

В рамках предложения ООО «Софтлайн проекты» (100% дочернее общество группы) предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в количестве до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции. Средства от предложения поступят в компанию для дальнейшего развития.

Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером компании ООО «Аталайя» в пользу вышеобозначенной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн проекты». После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлеченный от ООО «Аталайя», будет погашен акциями дополнительной эмиссии.

Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 руб. за одну акцию ПАО «Софтлайн». Итоговая цена размещения будет определена в день, следующий за последним днем сбора заявок (7 декабря 2023 г.), но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями ПАО «Софтлайн» на последний день сбора заявок для участия в предложении.

Период сбора заявок на участие в предложении продлится с 29 ноября по 6 декабря 2023 г. включительно.

Инвестор, принявший участие в предложении, через шесть месяцев после даты завершения SPO получит право дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций, принадлежащих 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». Акции для выполнения обязательств по оферте также будут предоставлены в заем мажоритарным акционером компании ООО «Аталайя» в пользу 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн». Средства от реализации оферты будут направлены в компанию для дальнейшего развития.

Предлагаемые в SPO Акции входят во второй котировальный список на «Московской бирже». Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие в SPO можно через ведущих российских брокеров.

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Продающий акционер и компания приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, за исключением случаев отчуждения акций в пользу институционального инвестора, который в таком случае принимает на себя вышеобозначенные ограничения по отчуждению.

Все объявления, а также документация в рамках Оферты будут опубликованы на сайте «Софтлайн» не позднее 29 ноября 2023 г. Подробная информация о процедуре подачи заявок на участие в SPO будет приведена в объявлении на сайте «Московской биржи», которое будет опубликовано не позднее 29 ноября 2023 г.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «С самого первого дня торгов акциями ПАО «Софтлайн» на Московской бирже, где они были размещены в сентябре путем прямого листинга, то есть без привлечения дополнительного капитала, к нашему бизнесу сохраняется повышенный интерес, в том числе, со стороны профессиональных участников рынка. В связи с повышенным спросом, предъявляемым со стороны рынка, мы пришли к решению о необходимости вторичного предложения акций «Софтлайн», результатом которого станут повышение ликвидности в наших акциях и увеличение free-float в структуре акционерного капитала. Такие изменения станут важным шагом на пути к попаданию акций «Софтлайн» в базу расчета ряда индексов «Московской биржи». Это, в свою очередь, будет стимулировать еще больший интерес к нашим бумагам и привлечет новых инвесторов – например, со стороны индексных инвестиционных фондов. Привлеченные в рамках вторичного предложения средства мы планируем направить на важные для ускоренного роста всех ключевых показателей бизнеса ГК Softline цели. В их числе – географическая экспансия нашего бизнеса, расширение портфеля высокорентабельных ИТ-продуктов собственного производства, в частности, за счет реализации M&A-сделок по наиболее перспективным проектам. В заключение хочу еще раз отметить колоссальные результаты нашей новой стратегии, которые мы недавно вновь подтвердили отличным отчетом за III квартал 2023 г. Нынешнее SPO позволит опережающими темпами реализовать запланированные в рамках стратегии шаги и обеспечить более быстрый рост стоимости группы».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 году ее оборот превысил 70 млрд руб.

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