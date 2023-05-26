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Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию

Акционерам Noventiq, бывшего международного подразделения Softline, предложат обменять имеющиеся у них ценные бумаги на акции российского подразделения компании АО «Софтлайн». Эта компания рассматривает возможность проведения листинга на Московской бирже.

Акционерам Noventiq готовят предложение

Акционерам компании Noventiq (бывшее международное подразделение дистрибьютора ПО Softline) могут предложить обменять имеющиеся у них ценные бумаги на акции российского АО «Софтлайн». Об этом говорится в сообщении «Софтлайн».

На одну глобальную депозитарную расписку (GDR), выпущенную на акции Noventiq, может быть предложена одна или несколько акций «Софтлайн». Подробности данного обмена будут утверждены после того, как станут известны параметры выхода «Софтлайн» на биржу.

Как Softline стал международным

Исторически Softline был российской ИТ-компанией, активно развивающейся на международных рынках. Основателем компании является Игорь Боровиков. В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже LSE) и на Московской бирже.

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Акционерам Noventiq, бывшего международного подразделения Softline, предложат обменять свои ценные бумаги на акции российского подразделения компании АО «Софтлайн»

Весной 2022 г. западные фондовые площадки приостановили листинг большинства компаний с российскими корнями. Softline стал исключением, так как Боровиков имеет статус налогового резидента в Португалии. Однако из-за санкций против Национального депозитария (НРД) была потеряна связь между Лондонской и Московской биржами, вследствие чего объем торгов GDR Softline на LSE был незначительным.

Раздел бизнеса Softline

В связи с этим летом 2022 г. совет директоров Softline принял решение о разделении бизнеса компании на российский и международный. Российская часть компании, ООО «Софтлайн-Трейд», была передана Боровикову за символический $1. Взамен остальные акционеры Softline получили по 0,606 акций на каждую имеющуюся у них акцию. После этого доля Боровикова в глобальном Softline снизилась с 53% до 44%.

Глобальный Softline был переименован в Noventiq. Тем не менее, объем торгов GDR Noventiq на LSE все равно оставался незначительным. Для восстановления ликвидности Noventiq принял решение о проведении слияния со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp, у которой нет активов, но есть листинг на американской бирже Nasdaq. Таким образом, Noventiq рассчитывает получить листинг на Nasdaq.

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Российская же часть Softline была преобразована в АО «Софтлайн». Весной 2023 г. Боровиков продал данную компанию фонду «Тетис Кэпитал» (владеет компанией через свою «дочку» «Аталайя»). Тогда же было объявлено, что акционеры глобального Softline смогут монетизировать приобретенные ими в ходе IPO компании GDR, а топ-менеджмент российского «Софтлайн» получит в компании до 15% (с последующим увеличение данного щначения до 25-30%).

Зачем менять GDR Noventiq на акции «Софтлайн»

Как отмечается в сообщении АО «Софтлайн», Noventiq проведет делистинг с LSE и Московской бирже. В то же время российский «Софтлайн», наоборот, хочет получить листинг на Московской бирже. Таким образом, акционеры бывшего Softline смогут выбрать, чьими акциями им дальше владеть: Noventiq или российского «Софтлайн»).

В рамках раздела активов Softline компания оценивала соотношение стоимости своего российского бизнеса к стоимости бизнеса в остальных странах присутствия как 1:3. По итогам 2022 г. у бизнеса Softline в России были следующие показатели: оборот - $1,13 млрд (51% от общего оборота компании), выручка - $982 млн (половина от общей выручки), скорректированный показатель EBITDA - $48,7 млн (72% от значения этого показателя во всех странах), прибыль - $16,3 млн (150% от общей прибыли группы компаний).

Игорь Королев

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