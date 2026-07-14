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Плетнев Павел

СОБЫТИЯ


14.07.2026 «МТС Линк» и «Рустелетех» представили совместное решение для телемедицины 1
30.07.2021 Интегрированное решение «Сименс» по управлению производством будет внедрено на Нижнекамском заводе грузовых шин 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Плетнев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 15 1
НЗГШ - Нижнекамский завод грузовых шин 3 1
Татнефть Нефтехим УК - Нижнекамскшина - Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин - КАМА TYRES 7 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1022 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25951 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2956 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 29 1
Siemens Opcenter 13 1
Шалыгина Жанна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165128 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
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