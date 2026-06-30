Разделы

ПО Софт
|

«Райтек ДТГ» выпустила новую версию системы оперативного планирования производства RaytecAPS

Компания «Райтек ДТГ» разработчик APS-системы RaytecAPS, выпустила новую версию продукта 1.5. Обновление направлено на повышение удобства сотрудников отдела планирования, расширение инструментов анализа рассчитанного плана и контроля обеспеченности заказов. Об этом CNews сообщили представители «Райтек ДТГ».

RaytecAPS – система для предприятий с дискретным и гибридным типами производства. Решение позволяет автоматически рассчитывать производственный план с учетом доступности оборудования, доступности материалов, учитывать технологические ограничения, графики ремонтов оборудования, персонал и другие факторы. Программный продукт внесен в реестр российского программного обеспечения и может использоваться как отечественная альтернатива зарубежным APS-решениям, таким, как Opcenter APS и DELMIA Ortems.

В версии RaytecAPS 1.5 появились новые механизмы визуального контроля результатов расчета плана, в том числе отображаемых на диаграмме Ганта. Новые инструменты анализа помогают плановикам быстрее и удобнее оценить обеспеченность производственного плана, увидеть опаздывающие операции и ошибки в расписании, которые могли быть вызваны ручными корректировками плана. Для быстрой оценки обеспеченности клиентских заказов и заявок добавлены статусы их обеспечения, а также плановая дата производства. Сведения отображаются непосредственно в списке заявок, в том числе с использованием цветовой подсветки.

Расширены функции инструментов контроля и корректировки производственных расписаний. В новой версии реализована цветовая схема для выявления ошибок на диаграмме Ганта и функция автоматического исправления нарушенных технологических последовательностей производства, которые могли появится в результате ручных корректировок плана. Для ручного редактирования плана добавлена возможность снимать с диаграммы часть операций до указанной операции или после нее. Это позволяет более гибко выстраивать планирование, в том числе отталкиваясь от «узкого места» производства. Также расширены возможности анализа причин неразмещения операций на диаграмме Ганта.

В RaytecAPS версии 1.5 расширены возможности работы с календарными состояниями оборудования. Теперь длительность операции корректно рассчитывается не только по состояниям «работает» и «поломка», но и с календарными периодами, эффективность которых ниже 100%. Это позволяет построить план с учетом износа оборудования или учесть интервалы выхода на режим, после переналадки или технического обслуживания линии.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

Для демонстрационных сценариев и самостоятельного старта работы с системой реализована возможность создания заказов на производство с учетом незавершенного производства. Благодаря этому, можно более эффективно проводить моделирование работы в системе RaytecAPS, выполнять расчет потребности к производству при изменении клиентских заказов, спецификаций и фактического выполнения производственных заданий.

«Базовая функциональность RaytecAPS уже закрывает ключевые задачи оперативного планирования, поэтому в версии 1.5 мы сосредоточились на повышении удобства работы с планом. Для производственных предприятий важно не просто получить план, а быстро понять, какие заказы обеспечены, где возникают отклонения, какие заказы не размещены и по каким причинам. Новые инструменты визуального контроля, анализа обеспеченности и корректировки диаграммы Ганта помогают плановикам быстрее принимать решения и эффективнее управлять производственным контуром», – сказал Антон Власов, руководитель практики цифровизации производственных предприятий «Райтек ДТГ».

В дальнейших планах развития RaytecAPS – повышение удобства работы с системой: расширение модуля проверки нормативно-справочной информации на наличие ошибок, а также развитие инструментов анализа производственного плана – от оперативного на ближайший период, до долгосрочного.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что дает переход от разрозненных консолей к единому окну управления и оптимизации инфраструктуры

Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами

Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще