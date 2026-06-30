«Райтек ДТГ» выпустила новую версию системы оперативного планирования производства RaytecAPS

Компания «Райтек ДТГ» разработчик APS-системы RaytecAPS, выпустила новую версию продукта 1.5. Обновление направлено на повышение удобства сотрудников отдела планирования, расширение инструментов анализа рассчитанного плана и контроля обеспеченности заказов. Об этом CNews сообщили представители «Райтек ДТГ».

RaytecAPS – система для предприятий с дискретным и гибридным типами производства. Решение позволяет автоматически рассчитывать производственный план с учетом доступности оборудования, доступности материалов, учитывать технологические ограничения, графики ремонтов оборудования, персонал и другие факторы. Программный продукт внесен в реестр российского программного обеспечения и может использоваться как отечественная альтернатива зарубежным APS-решениям, таким, как Opcenter APS и DELMIA Ortems.

В версии RaytecAPS 1.5 появились новые механизмы визуального контроля результатов расчета плана, в том числе отображаемых на диаграмме Ганта. Новые инструменты анализа помогают плановикам быстрее и удобнее оценить обеспеченность производственного плана, увидеть опаздывающие операции и ошибки в расписании, которые могли быть вызваны ручными корректировками плана. Для быстрой оценки обеспеченности клиентских заказов и заявок добавлены статусы их обеспечения, а также плановая дата производства. Сведения отображаются непосредственно в списке заявок, в том числе с использованием цветовой подсветки.

Расширены функции инструментов контроля и корректировки производственных расписаний. В новой версии реализована цветовая схема для выявления ошибок на диаграмме Ганта и функция автоматического исправления нарушенных технологических последовательностей производства, которые могли появится в результате ручных корректировок плана. Для ручного редактирования плана добавлена возможность снимать с диаграммы часть операций до указанной операции или после нее. Это позволяет более гибко выстраивать планирование, в том числе отталкиваясь от «узкого места» производства. Также расширены возможности анализа причин неразмещения операций на диаграмме Ганта.

В RaytecAPS версии 1.5 расширены возможности работы с календарными состояниями оборудования. Теперь длительность операции корректно рассчитывается не только по состояниям «работает» и «поломка», но и с календарными периодами, эффективность которых ниже 100%. Это позволяет построить план с учетом износа оборудования или учесть интервалы выхода на режим, после переналадки или технического обслуживания линии.

Для демонстрационных сценариев и самостоятельного старта работы с системой реализована возможность создания заказов на производство с учетом незавершенного производства. Благодаря этому, можно более эффективно проводить моделирование работы в системе RaytecAPS, выполнять расчет потребности к производству при изменении клиентских заказов, спецификаций и фактического выполнения производственных заданий.

«Базовая функциональность RaytecAPS уже закрывает ключевые задачи оперативного планирования, поэтому в версии 1.5 мы сосредоточились на повышении удобства работы с планом. Для производственных предприятий важно не просто получить план, а быстро понять, какие заказы обеспечены, где возникают отклонения, какие заказы не размещены и по каким причинам. Новые инструменты визуального контроля, анализа обеспеченности и корректировки диаграммы Ганта помогают плановикам быстрее принимать решения и эффективнее управлять производственным контуром», – сказал Антон Власов, руководитель практики цифровизации производственных предприятий «Райтек ДТГ».

В дальнейших планах развития RaytecAPS – повышение удобства работы с системой: расширение модуля проверки нормативно-справочной информации на наличие ошибок, а также развитие инструментов анализа производственного плана – от оперативного на ближайший период, до долгосрочного.