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Honeywell Forge for Industrial Honeywell Forge Energy Optimization
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.10.2020
|Vertiv и Honeywell сделают ЦОДы более экологичными 2
|24.06.2019
|Honeywell выпустила ПО для управления эффективностью предприятия 2
Публикаций - 3, упоминаний - 5
Honeywell Forge for Industrial и организации, системы, технологии, персоны:
|Honeywell 309 2
|Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 430 1
|Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 1
|ИндаСофт - InduSoft 30 1
|Kapur Vimal - Капур Вимал 3 1
|Mark Sen Gupta - Марк Сен Гупта 2 1
|Mandi Murali - Манди Мурали 1 1
|Johnson Rob - Джонсон Роб 5 1
|Сюч Эрнест 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165885 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54709 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727447.
Создано именных указателей - 198721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727447.
Создано именных указателей - 198721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.