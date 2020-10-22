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Honeywell Forge for Industrial Honeywell Forge Energy Optimization

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.10.2020 Vertiv и Honeywell сделают ЦОДы более экологичными 2
24.06.2019 Honeywell выпустила ПО для управления эффективностью предприятия 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Honeywell Forge for Industrial и организации, системы, технологии, персоны:

Honeywell 309 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 430 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 1
ИндаСофт - InduSoft 30 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10675 1
Vertiv Geist rPDU 5 1
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Connected Enterprise - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 25 1
Tridium Niagara Framework 2 1
Vertiv Liebert - 11 1
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ARC Advisory Group 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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