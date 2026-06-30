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Индексная книга (каталог) CNews*
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Власов Антон

СОБЫТИЯ


30.06.2026 «Райтек ДТГ» выпустила новую версию системы оперативного планирования производства RaytecAPS 1
23.10.2024 «Райтек ДТГ»: новое решение поможет компаниям сократить затраты на содержание складов до 40% 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Власов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 18 1
9503 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2858 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2011 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7740 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1198 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61042 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 483 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 91 1
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 6 1
Вергазов Евгений 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 164574 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11422 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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