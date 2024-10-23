«Райтек ДТГ»: новое решение поможет компаниям сократить затраты на содержание складов до 40%

Российский системный интегратор для промышленности, компания «Райтек ДТГ», расширила свой продуктовый портфель программным решением «1С:WMS Логистика. Управление складом». Продукт позволит снизить затраты на содержание складов на 40% и сократить количество ошибок учета до 100%. Кроме того, ПО позволит увеличить скорость сборки заказов на 40%, а также до 30% повысить показатель оборачиваемости склада — срок, за который товар превращается в деньги. Об этом CNews сообщили представители «Райтек ДТГ».

Системы управления складом (WMS) автоматизируют и оптимизируют все складские процессы, начиная от поступления товаров и заканчивая их отгрузкой. Это позволяет улучшить обработку больших объемов товара, снизить количество ошибок при комплектовании и отгрузке, а также исключить дублирующие и ненужные операции. Благодаря интеграции WMS с «1С:УТ», «1С:КА» и «1С:TMS» выстраивается комплексный ИТ-ландшафт предприятия.

Решение «1С:WMS Логистика. Управление складом» также позволяет сократить затраты, особенно в случае с товарами, имеющими ограниченный срок годности. Система может определить приоритетные позиции для комплектования или выявить товары, требующие повышенных объемов продаж. Эта функциональность обеспечивает более эффективное использование складского пространства, оптимизирует размещение запасов и пути перемещения.

Кроме того, WMS обеспечивает прозрачность запасов в реальном времени, используя такие технологии, как штрихкодирование и RFID. Это позволяет отслеживать перемещения товаров по складу и за его пределами, формируя более точные прогнозы потребностей и обеспечивая эффективное выполнение планов по запасам. Это особенно важно в контексте управления возвратами.

С помощью WMS можно также эффективнее управлять трудовыми ресурсами. Система прогнозирует потребности в рабочей силе, составляет графики и назначает задачи сотрудникам в зависимости от их квалификации и местоположения.

Евгений Вергазов, управляющий партнер компании «Райтек ДТГ»: «Система WMS предлагает широкий спектр функциональных возможностей, специально разработанных для оптимизации управления складом. Поддерживает гибкую настройку складского учета, позволяет организовать отдельные пространства для эффективного управления запасами, материалами, готовой продукцией в рамках одного склада. Также система включает возможности работы с, так называемым, “мобильным клиентом” для своевременной обработки задач, что позволит улучшить общие бизнес-показатели предприятия».

Ключевые особенности ERP- и WMS-систем прокомментировал Антон Власов, руководитель практики цифровизации производственных предприятий «Райтек ДТГ»: «ERP — это система корпоративного уровня, которая решает вопросы учета. Системы WMS решают вопросы планирования и выполнения технологических операций на операционном уровне. Таким образом, с помощью WMS-систем можно не только использовать различные подходы для учета продукции на складе или получать аналитику по оценке работы склада, но и считать выработку сотрудников, строить систему мотивации, вести тарификацию услуг по обработке грузов, интегрироваться со складским оборудованием, в том числе роботизированным. И что особенно важно, WMS-системы дают возможность масштабировать бизнес за счет сокращения логистических затрат. Мы комплексно подходим к решению проблем заказчика и выстраиваем единую архитектуру учетных систем предприятия. А специалисты компании обладают опытом внедрения типовых и модифицированных конфигураций 1С:WMS на предприятиях разных отраслей».