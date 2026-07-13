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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трофимов Александр

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Ученые МИФИ создали архитектуру ИИ, анализирующую развитие кибератак во времени 1
15.12.2020 «Ростелеком» использует аппаратные и программные решения «Сименс» при создании киберполигона 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Трофимов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1086 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1330 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1824 1
Ростелеком 10887 1
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 45 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 317 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35896 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1586 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34556 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1668 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6393 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12110 1
Siemens SIPROTEC - цифровые устройства релейной защиты 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 317 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 29 1
Климов Михаил 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3722 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
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