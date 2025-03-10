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Индексная книга (каталог) CNews*
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Климов Михаил


10.03.2025 Аналитика RED Security SOC: в 2024 г. количество атак через подрядчиков выросло в три раза 1
01.04.2021 «Национальный киберполигон» оборудован отечественной операционной системой 1
30.03.2021 «Ростелеком-Солар» использовал ОС РОСА «Кобальт» в рамках проекта «Национальный киберполигон» 1
22.12.2020 «Ростелеком» использует решения «Лаборатории Касперского» при создании Национального киберполигона 1
15.12.2020 «Ростелеком» использует аппаратные и программные решения «Сименс» при создании киберполигона 1
20.11.2020 «Ростелеком» провел тестовые учения на киберполигоне во Владивостоке 1
10.09.2020 Процессинг от RBK.money станет основной платежной средой киберполигона «Ростелеком-Солар» 1
03.09.2020 «Ростелеком» и «Диасофт» займутся созданием киберполигона 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Климов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9784 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 944 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 2
Ростех - Автоматика Концерн 1650 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4934 1
Diasoft - Диасофт 889 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 2
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 57 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1259 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1185 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7735 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6437 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 224 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11715 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5101 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 896 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1085 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2254 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1453 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 1
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 33 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 18 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6229 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12758 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2972 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5385 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 4
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 179 2
Kaspersky Internet Security 460 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 1
Siemens SIPROTEC - цифровые устройства релейной защиты 3 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 158 1
Васильев Владислав 58 2
Бурлаков Денис 10 1
Павлычев Алексей 1 1
Трофимов Александр 1 1
Прибочий Михаил 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1387 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 65 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1338 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 4
Киберучения 95 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6763 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2416 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5887 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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