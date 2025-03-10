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Климов Михаил
Климов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Владислав 58 2
|Бурлаков Денис 10 1
|Павлычев Алексей 1 1
|Трофимов Александр 1 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
|PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
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Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
Создано именных указателей - 170287.
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