RED Security запускает направление консалтинга в сфере выявления кибератак

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, сообщила о запуске консалтинга в области разработки правил корреляции – сценариев выявления кибератак. Новая услуга ориентирована на компании, создающие собственные корпоративные центры мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC), и помогает повысить эффективность противодействия киберпреступникам. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

В условиях роста числа и сложности кибератак, включая таргетированные APT-атаки и хактивизм, российские компании сталкиваются с необходимостью усиления своих систем защиты. Согласно данным RED Security SOC, общее количество кибератак на российские компании с января по июнь 2025 г. превысило 63 тыс., что на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Разработка эффективных сценариев выявления инцидентов информационной безопасности становится ключевым фактором борьбы с растущими киберрисками.

Консалтинг RED Security SOC включает индивидуальную разработку правил корреляции с учетом специфики инфраструктуры и кибератак, актуальных для отрасли клиента. В качестве технологического ядра для оказания услуги могут использоваться ключевые российские SIEM-системы. В рамках оказания услуги компания оказывает методическую помощь в создании и настройке правил корреляции, а также обеспечивает их регулярное обновление. При возникновении нетиповых задач заказчики могут привлекать для их решения аналитиков RED Security SOC с опытом предотвращения сложных атак, включая атаки через подрядчиков.

«Запуск услуги по разработке правил корреляции — это ответ на растущий спрос российских компаний на создание собственных центров мониторинга, которые соответствуют требованиям законодательства и отраслевым стандартам, — сказал Михаил Климов, руководитель направления сервисов RED Security SOC. — Именно написание правил обнаружения инцидентов является наиболее трудоемким этапом при создании внутрикорпоративных SOC, и мы готовы поделиться своим многолетним опытом защиты крупнейших российских компаний, чтобы обеспечить заказчикам быстрое повышение устойчивости к киберугрозам».

Наполнение правил корреляции от RED Security SOC включает описание сценария кибератаки и правила нормализации, а также непосредственно правило корреляции для SIEM-системы, используемой в компании. Также заказчик получает рекомендации по анализу и реагированию на инцидент с инструкциями, которые могут быть использованы при создании плейбука.

После создания правил корреляции они испытываются в тестовой среде путем имитации реальной атаки. Правило проверяется на точность детектирующей логики и вероятность ложноположительных срабатываний (false-posititve), а дежурную смену обучают корректным сценариям реагирования. Только после этого оно запускается в продуктивную среду.

Благодаря данной услуге российские компании могут существенно ускорить создание и запуск собственных центров мониторинга и реагирования на киберугрозы и, как следствие, снизить финансовые и репутационные рисков от последствий хакерских атак. Помимо этого, привлечение подрядчика для написания правил выявления инцидентов информационной безопасности позволяет сэкономить на обучении и повышении квалификации ИБ-специалистов в штате.