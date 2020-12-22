«Ростелеком» использует решения «Лаборатории Касперского» при создании Национального киберполигона

«Ростелеком» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого защитные решения компании будут интегрированы в инфраструктуру Национального киберполигона. Такое название получила платформа, имитирующая бизнес-процессы целого ряда предприятий из ключевых отраслей экономики, для практического обучения специалистов по кибербезопасности.

Киберполигон будет состоять из нескольких взаимосвязанных сегментов, представляющих как ИТ-инфраструктуру, например, банковскую, так и индустриальную (ТЭК, объекты КИИ). Для создания сегментов первой категории используют такие B2B-решения «Лаборатории Касперского», как Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, Kaspersky Endpoint Security и Kaspersky Security для интернет-шлюзов. В индустриальную инфраструктуру киберполигона внедрят энтерпрайз-решения, созданные с учётом особенностей сложных производственных систем. Это Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, анализатор трафика промышленной сети, и Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, комплексное решение для защиты рабочих мест и инженерных станций в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Среду для киберучений сделают максимально реалистичной: внутри киберполигона в лайв-режиме будут воспроизводиться типичные действия пользователей, функционировать рабочие станции и сервисы. Так, инфраструктура для финансовых организаций будет включать системы банковского обслуживания и процессинга, индустриальная инфраструктура — системы релейной защиты и автоматики, мониторинга переходных процессов, диспетчерского управления и т.д. Участники киберучений столкнуться с различными типами атак, действиями внутренних и внешних нарушителей.

«Сегодня многие компании сталкиваются с необходимостью повышать у своих сотрудников навыки по выявлению и противодействию кибератакам. Приобретение такого опыта на работе всегда ограничено рядом условий, а между тем специалистам важно уметь быстро реагировать на внештатные ситуации, ведь они могут обернуться для бизнеса финансовыми потерями или утечкой данных, — комментирует Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, СНГ и странах Балтии. — Мы считаем создание киберполигона, на котором будут отрабатываться различные типы атак, существенным вкладом в развитие индустрии кибербезопасности. В рамках проекта также можно будет опробовать надёжные защитные решения, и мы рады предложить свои экспертизу и технологии, чтобы быть в этом полезными».

«На первый план сегодня выходят задачи по раннему обнаружению и оперативному реагированию на инциденты. Наша основная задача — сделать киберполигон доступной и удобной средой для получения и отработки практических навыков по кибербезопасности. Мы рады, что к этой цели мы идем вместе с такими сильными партнерами», — рассказывает Михаил Климов, директор по развитию направления «Национальный киберполигон» компании «Ростелеком-Солар».

Киберполигон станет крупнейшим проектом в области информационной безопасности, который реализуется в 2020 году в Национальной программе «Цифровая экономика». Задача возложена на «Ростелеком» с привлечением экспертизы его дочерней компании «Ростелеком-Солар».