Разделы

Безопасность
|

Red Security SOC обеспечит заказчикам компенсацию ущерба в случае успешных кибератак

Компания Red Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, будет предоставлять заказчикам сервисов мониторинга и реагирования на кибератаки бесплатное страхование киберрисков. Если заказчик понесет ущерб в результате инцидента в зоне ответственности Red Security SOC, он получит компенсацию на сумму до 5 млн руб.

На данный момент вопрос ответственности коммерческих центров мониторинга и реагирования на кибератаки за качество оказываемых услуг регулируется преимущественно метриками SLA. Ключевыми из них являются точность детектирования критичных инцидентов информационной безопасности, сроки их анализа и выдачи заказчикам рекомендаций по противодействию действиям злоумышленников. У Red Security SOC эти показатели не превышают 30 минут. Теперь, помимо этого, заказчикам гарантируется возмещение ущерба в случае, если в зоне ответственности Red Security SOC произойдет инцидент, который приведет к финансовым потерям организации.

Благодаря услуге киберстрахования в составе сервисов Red Security SOC заказчики могут не только минимизировать, но и передать третьей стороне риски ущерба от успешных кибератак, в том числе остановки бизнес-процессов, финансовых потерь или штрафов со стороны регуляторов.

Заказчики Red Security SOC получат возмещение потерь в случае утраты цифровой информации или корпоративного ПО, вымогательства со стороны злоумышленников, неправомерного использования вычислительных ресурсов, хищения денежных средств в электронной форме, а также возмещения вреда в связи с наступлением ответственности перед третьими лицами. Кроме того, страхование предусматривает компенсацию затрат на возможные издержки, связанные с рассмотрением инцидента в судебном порядке.

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик
Безопасность

«Заказчики доверяют нам свою защиту от киберугроз, и мы должны нести ответственность за конечный результат для бизнеса, а не только за промежуточные метрики эффективности. Мы уверены в качестве работы экспертов Red Security SOC и постоянно работаем над повышением скорости и полноты детектирования вероятных действий злоумышленников, поэтому предоставляем бесплатное страхование возможного ущерба. Фактически оно покрывает все ключевые киберриски – от заражения шифровальщиками и майнерами до незаконного вывода денег со счетов организации и регуляторных штрафов», – сказал Михаил Климов, руководитель направления сервисов центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security SOC компании Red Security.

Red Security SOC предоставляет сервисы защиты от киберугроз в режиме 24/7 и ежедневно обрабатывает более 8,6 млрд событий информационной безопасности в инфраструктурах заказчиков. Эксперты центра мониторинга выявляют цепочки кибератак и выдают рекомендации, которые помогают заблокировать их развитие на ранних стадиях – до того, как злоумышленники достигнут своей цели и нанесут ущерб организации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП

Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

Россия готовится к кибератакам на города. Создан цифровой двойник города для отработки методов защиты

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/