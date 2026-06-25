Получите все материалы CNews по ключевому слову
Positive Technologies Positive Education PT EdTechLab PT Education Technology Laboratory
Positive Education — специальная образовательная программа Positive Technologies. Цель проекта — системное развитие индустрии подготовки кадров в сфере практической кибербезопасности. В программе уже участвуют около четырех десятков учебных заведений России и стран СНГ, среди которых МФТИ, НИЯУ МИФИ, МТУСИ, Университет Иннополис, МГТУ, СПбГУТ, МИРЭА, ДВФУ, НГУ.
СОБЫТИЯ
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Федорова Анастасия 17 4
|Данчина Юлия 7 4
|Игнатов Олег 3 3
|Ляхнов Макар 3 3
|Лукацкий Алексей 143 3
|Кухто Полина 2 2
|Серебрянников Дмитрий 10 2
|Воеводина Наталья 15 2
|Максимов Юрий 37 2
|Табаков Олег 3 1
|Санатов Дмитрий 2 1
|Гусева Татьяна 1 1
|Попова Евгения 10 1
|Заколдаев Данил 3 1
|Шереметцев Эдуард 9 1
|Киреев Ильяс 6 1
|Чучалова Анастасия 3 1
|Падалкин Борис 2 1
|Ковшов Григорий 12 1
|Шлейфер Дмитрий 1 1
|Захарова Анжелика 9 1
|Фейламазова Светлана 1 1
|Купцова Наталья 1 1
|Филиппов Максим 55 1
|Савельев Михаил 44 1
|Заикин Андрей 37 1
|Клявин Владимир 52 1
|Федоров Дмитрий 27 1
|Зубцов Дмитрий 3 1
|Баранов Денис 25 1
|Смирнова Людмила 12 1
|Шойтов Александр 118 1
|Горячкина Юлия 8 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Wikipedia - Википедия 662 1
|РИА Новости 1046 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.