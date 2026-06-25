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Positive Technologies Positive Education PT EdTechLab PT Education Technology Laboratory

Positive Education — специальная образовательная программа Positive Technologies. Цель проекта — системное развитие индустрии подготовки кадров в сфере практической кибербезопасности. В программе уже участвуют около четырех десятков учебных заведений России и стран СНГ, среди которых МФТИ, НИЯУ МИФИ, МТУСИ, Университет Иннополис, МГТУ, СПбГУТ, МИРЭА, ДВФУ, НГУ.

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Positive Education запускает первую в России программу для CISO с фокусом на бизнес-компетенции 1
19.06.2026 Positive Education и Standoff 365 запускают программу практической подготовки команд ИБ 1
08.06.2026 Positive Education: 2000 студентов отработали расследование кибератак на тренажере PT EdTechLab 1
13.05.2026 91% организаций формируют ИБ-стратегию без учета бизнес-рисков и возможных потерь 1
06.05.2026 Топ-менеджеры компаний ТЭК отработали практические навыки киберзащиты 1
05.05.2026 За безопасность нужно платить. Зарплаты ИБ-директоров в России перевалили за миллион 1
30.04.2026 Исследование The Edgers, Positive Technologies и SuperJob: роль CISO меняется быстрее, чем готов к этому бизнес 1
08.04.2026 Positive Technologies по итогам 2025 г. увеличила объем отгрузок на 40% до 33,6 млрд руб., обеспечив чистую управленческую прибыль на уровне 2,7 млрд рублей 1
02.04.2026 Positive Technologies и SuperJob: спрос на ИБ-специалистов вырос на 26% на фоне оптимизации в ИТ 1
19.01.2026 Positive Education создал тренажер для комплексного обучения специалистов по ИБ 3
06.10.2025 Зарплата директоров по кибербезопасности за 3 года выросла на треть 1
18.09.2025 Positive Technologies выступит генеральным партнёром форума GIS DAYS 2025 1
01.09.2025 Навигатор по кибербезу: Positive Education представил расширенную схему карьерного развития 1
29.07.2025 Более 90 молодых специалистов по ИБ и ИТ из 25 стран приехали в Россию обучаться кибербезу 1
04.07.2025 Positive Technologies и университет «Иннополис» открыли магистратуру по кибербезопасности 1
27.05.2025 SuperJob и Positive Technologies проанализировали рынок труда в сфере информационной безопасности 1
26.02.2025 Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг 1
24.12.2024 «СберУниверситет» и Positive Technologies запустили программу для топ-менеждеров по развитию компетенций в сфере кибербезопасности 1
18.12.2024 Тренды ИБ 2024 г. от Positive Technologies: результативная кибербезопасность получила новый виток развития 1
07.10.2024 Positive Technologies запустила новый поток программы по практической кибербезопасности для ИТ и ИБ-преподавателей 1
12.08.2024 Positive Technologies запустила международную программу по практической кибербезопасности для зарубежных специалистов по ИБ 1
07.06.2024 Исследование Фонда «ЦСР «Северо-Запад» и Positive Technologies: дефицит кадров на рынке ИБ России к 2027 году достигнет 60 тысяч 2
28.05.2024 ИТМО и Positive Technologies подготовят экспертов-универсалов по кибербезопасности 1
21.05.2024 Positive Technologies выпустила бесплатный курс по основам кибербезопасности 2
28.02.2024 Positive Technologies подписала соглашение о сотрудничестве с КГТУ 1
08.11.2023 Практическая экспертиза Positive Technologies теперь доступна академическому сообществу страны 1
23.05.2017 Positive Technologies представила бесплатный облачный сервис для выявления уязвимостей веб-приложений 1
09.01.2017 Positive Technologies предоставит вузам два новых продукта и поддержит дипломников и аспирантов 1
24.06.2013 Positive Technologies: Компания добровольно отдает сотрудникам самое дорогое – время 1
06.09.2012 Компания из России пополнила список мировых лидеров ИБ 1
20.06.2012 Программа Positive Education поможет преподавателям вузов в подготовке специалистов ИБ 1

Публикаций - 31, упоминаний - 35

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1862 29
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 82 2
ВирусБлокАда 17 1
К2Тех - K2Tech 380 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 58 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 252 1
SAP SE 5633 1
Dell EMC 5210 1
Cisco Systems 5385 1
Microsoft Corporation 25896 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
IBM - International Business Machines Corp 9721 1
Oracle Corporation 7118 1
Citrix Systems 872 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5107 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1135 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 856 1
Газинформсервис - ГИС 524 1
Google LLC 12831 1
Siemens AG - Siemens Group 2676 1
Superjob - Суперджоб 901 7
The Edgers - Odgers Berndtson - Оджерс Берндтсон - Эджерс 6 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1856 1
Севкабель Порт 16 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
LEGO 261 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13966 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 189 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6034 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 382 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 417 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1534 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36175 30
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5324 7
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1068 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55097 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16831 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27127 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7811 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24223 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3273 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26564 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2662 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1778 3
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 210 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8544 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1668 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 865 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2392 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8061 3
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 324 3
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 478 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 663 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3161 2
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3232 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9760 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 459 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2537 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4524 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8806 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 608 2
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IDC Security & Vulnerability Management 4 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 5
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СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 88 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 99 2
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 1
КГТУ им. И. Раззакова - Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова 3 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
МАИ - МАТИ ФГБОУ ВПО - Российский Государственный Технологический Университет имени К. Э. Циолковского 16 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 54 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 323 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 107 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 84 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 19 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2701 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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