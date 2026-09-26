У российского ПО для станкостроения нашлось 16 «белых пятен»

В области импортозамещения ПО для станкостроения существует 16 «белых пятен» — направлений, где российские решения полностью отсутствуют либо сильно отстают от иностранных. Отсутствие такого ПО может привести к убыткам российских производителей и ухудшению качества их продукции. Ряд проектов по созданию российского ПО в данной области реализует холдинг «Стан».

«Белые пятна» российского ПО для станкостроения

В области российского ПО для станкостроения существует 16 «белых пятен» — областей, в которых российские решения по своим возможностям отстают от иностранных или вовсе отсутствуют. К такому выводу пришли в ИЦК (индустриальном центре компетенций) «Станкостроение», организованном на базе крупнейшего российского производителя станков с ЧПУ (числовым программным управлением) — «Стан».

В области «Проектирование технологии изготовления» иностранным продуктом является Ansys LS-Dyna. Российские решения в данной области полностью отсутствуют по направлениям «Проверка балансировки и позиционирования пуансона» и «Создание управляющих программ для прессов ЧПУ». В направлениях «Моделирование процесса формования профилей», «Прогнозирование утюжки профиля» и «Расчет упреждения поверхности пуансона на величину пружинения» присутствуют три российских продукта — от компаний «Фидесис», «Кванторформ» и «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», — каждый из которых соответствует иностранным аналогам на 40–70%.

Фото: aleksandarlittlewolf на Freepik Часть российских решений по своим возможностям отстают от иностранных или вовсе отсутствуют

В области «Моделирование производственного процесса» иностранным продуктом является Tenomatix Plant Simulation от Siemens Digital Software. В данной области в направлениях «Визуализация работы в 2D- и 3D-режиме», «Математическое моделирование сложных систем», «Возможность интеграции с помощью различных интерфейсов», «Выполнение симуляции без предварительной компиляции модели» и «Создание пользовательских обработчиков событий» есть одно российское решение — от компании «Амальгама», — которое соответствует иностранным аналогам не более чем на 40%.

В области «Управление себестоимостью» иностранным продуктом является Teamcenter от Siemens Digital Industries Software. По направлениям «Предварительный расчет себестоимости на этапе конструкторско-технологической подготовки производства», «Формирование структуры себестоимости изделия» и «Расчет стоимости сервиса и послепродажного обслуживания» есть три российских решения — от «1С», «Омегасофтверрус» и «Сисофт», — каждое из которых соответствует иностранным не более чем на 40%.

В области «Оценка эксплуатационно-технических характеристик и разработка систем технического обслуживания» иностранными ПО являются Cortona 3D от Parallel Graphics, RAM Commander от ALD Reliability and Safety Solutions и Oracle EAM. В данной области по направлению «Формирование и просмотр эксплуатационной и ремонтной документации» присутствуют два российских решения — от «Си Проект» и «Русатом — Цифровые решения», — уровень соответствия каждого из которых иностранным аналогам менее 40%.

По направлению «Прогнозирование потребностей материально-технического обеспечения для парка изделий для стационарного периода эксплуатации, расчет норм расхода запасных частей» присутствует одно российское решение — от компании «Сисофт» — с уровнем соответствия менее 40%. По направлению «Автоматизированный сбор и анализ сведений об эксплуатации экземпляра изделия. Расчет показателей безотказности, эксплуатационной (ремонтной) технологичности, контролепригодности и пр.» есть одно российское решение — от компании «Цифра» — с уровнем соответствия 40–70%.

ИТ-ландшафт станкостроения

Всего в ИТ-ландшафте «Станкостроения» было выделено 28 направлений, сгруппированных по 5 областям: «Проектирование», «Подготовка производства», «Производство», «Сервис» и «Управление инфраструктурой».

Внутри области «Проектирование» выделено 7 направлений: CAD (система автоматизированного проектирования, САПР), ECAD/EDA (тип САПР для проектирования электронных устройств), ECM (система управления корпоративным контентом), IETM (организационно-технические системы для автоматизированной подготовки сопроводительной документации на сложные технические изделия в электронном виде), PDM (система управления данными об изделии), CAE (ПО для расчетов, анализов и симуляции физических процессов в решении инженерных задач) и PCM (разработка ПО для расчета себестоимости на этапе проектирования изделия).

ИТ-ландшафт отрасли станкостроения и степень соответствия российских продуктов зарубежным

Tаблица 1 Потребность/функционал Описание Наименование зарубежного ПО Аналог - российское ПО «Аскон» «Топ Системы» «Росатом» ИТиР «Фидезис» «Эремекс» Omega Software Directum IGA Systems «Си Проект» «1С» «Спрут» Adem «Сисофт Девелопмент» «Амальгама» Zyfra Корпорация «Галактика» «Индасофт» Tibbo Systems «Комплексные инфосистемы» Qsoft «Смарт-Сервис» «Экстенсив-Автоматизация» Winnum Проектирование CAD Система автоматизированного проектирования. Программный пакет, который призван создавать конструкторскую и технологическую документация, 3D модели и чертежи SolidWorks, NX CAD, AutoCad Inventor «Компас - 3D» (более 70%) T-Plex CAD (более ’70%) «Сарус" Adem CAD (менее 70%) ECAD, EDA Тип систем автолматизированного проектирования (САПР) для проектирования электронных устрйоств, печатных узлов (плат) и микросхем Altium Designer, AutoCAD, ETpla «Компас Элеткротехника» (более 70%) T-Flex «Элеткротехника» Delta Design ECM Система управления корпоративным контентом - бизнес-плафторма для компаний, которая позволяет организовать и контролировать документооборот, автоматизировать бизнес-процессы и упорядочить медиафайлы ELMA, Open Text Directum RX (более 70%) «1С:ДО» (более 70%) IETM Организационно-технические системы, предназначенные для автоматизированной подготовки сопроводительной документации на сложные технические изделия в электронном виде СПЖЦ IETM (менее 40%) Power Guido (менее 40%) Seamatica (менее 40%) PDM Система управления данными изделии - организованно-технической, обеспчеивающая упрвлаение всей информацией об изделии Teamcenter, CATIA «Лоцман КБ» (более 70%) T-Flex PDM (более 70%) «Сарус» (более 70%) Omega Production (менее 70%) «1С:PDM» (менее 40%) TechologiCS (более 70%) CAE ПО, предназначенное для расчетов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач Ansys, LS Dyna, Simancnter, 3DCS APM WinMachine (менее 70%) "T-Flex Анализ» T»-Flex Динамика» (менее 40%) «СПЖЦ CAE» (менее 70%) «Фармпост» (менее 40%) CAE Fidesys (менее 40%) PCM Разработка ПО для расчета себестоимости на этапе проектирования изделия Teamcenter PCM Omega Production (менее 40%) «1С:ERP» (менее 40%) TechnologiCS (менее 40%) Подготовка производства CAPP Автоматизированная система для проектирования техпроцессов и оформления технологчисекой докуменатции Teasmcenter, CATIA «Вертикаль» (более 70%) «T-Flex Технология» (более 70%) «Сарус» (более 70%) «Спрут-ТП-Нормирование» (более 70%) Adem CAPP (более 70%) CAM Системы автоматизации технологической подготовки производства. Системы автоматизированной подготовки производства - общий термин для обозначения погромных систем подготовки информации для станков с числовым программным управлением. Master CAM, NX CAM, ArtCAM T-Flex CAM (менее 40%) «Сарус» (менее 40%) «Спрут CAM» (более 70%) Adem CAM (менее 70%) PLM Прикладное ПО для управления жизненным циклом продукции: это совокупность информационных систем, решающая задачи формирования инженерных данных (средствами CAD/CAM/CAE/CAPP) об изделии Teamcenter CATIA «Лоцман PLM» (более 70%) T-Flex PLM (более 70%) «Сарус» (более 70%) Omega Production (менее 40%) TechnologiCS (более 70%) Product Digital Twin Цифровой двойник (Digital twin) - это программный аналог физического устройства, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение реального объекта в условиях воздействий помех и окружающей среды Visual Components, Plan Simulation, Process Analytics Analgama Platform (менее 40%) Производство ERP ПО обеспечения для интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия SAP Omega Production (менее 70%) «1C;ERP» (более 70%) TechnologiCS (менее 70%) MCM Информационно-аналитическая система комплексного сетевого планирования, управления, мониторинга и контроля выполнения производственной программы SAP Omega Production (менее 70%) «1C;ERP» (более 70%) TechnologiCS (менее 70%) MES Система управления производственными процессами - специализированное приклдадного ПО, предназанченное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства SAP «1С:ERP» (более 70%) «Спрут-ОКП» TechnologiCS (менее 70%) Industrial Automation Kit (менее 70%) «Галактика MES» (более 70%) QMS, CAQ, CAI Системы менеджмента и контроля качества SAP, Qualio, Arena QMS Quality Assurance (более 70%) LIMS ПО, предназначенное для лабораторными потоками работ и документов, Оно оптимизирует сбор, анализ, возврат и отчетность лабораторных данных. GenoFAB, Labware LMS, CGM Labdaq Quality Assurance (более 70%) L-LDS (более 70%) SCADA Инструментальная программа, обеспечивающая создание ПО для автоматизации контроля и управления технологическим процессом в режиме реального времени. WinCC QA, Samitic, Aircada TechnologiCS (более 70%) AggreGate (более 70%) «Гаус» (более 70%) SCM Управление цепочками поставок. Управление запасами. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, 365 Plant Production Planning (более 70%) WMS Система управления скалдом SAP, Oracle, Microsoft Dymnamics, 365 «1C:ERP» (более 70%) TechnologiCS (более 70%) AggreGate (более 70%) «Гаус» (более 70%) HCM Управление кадрами и расчет заработной платы. Bamboo HR, SAP, ADP «1C:ЗУП» (более 70%) BI Система бизнес-анализа. Power BI, SAP СПЖЦ BI (более 70%) «1С :Аналитика» (более 70%) ИТ-ландшафт Сервис CRM ПО для автоматизации и контроля взаимодействия компании с клиентами Salesforce, Click CRM «Битрикс24» (более 70%) AmoCRM (более 70%) FSM Специализированное ПО, которое позволяет управлять мобильными сотрудниками и сервизными процессами на всех этапах оказания услуг: от получения заявки до подписания акта выполненных работ. ServiceTitan, Kickserv HubEx (менее 70%) MR/VR/AR Виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность Adobe Aero, Vitoria, Gravity Sketch T-Flex VR (более 70%) TechnologiCS (более 70%) ТОиР Совокупность программных средств для оптимизации и контроля процессов, связанных с ремонтом и обслуживанием аппаратной части, агрегатов и узлов промышленных и производственных предприятий SAP «1С:ТОИР» (менее 70%) Управление инфраструктурой IIoT Промышленный интернет вещей - многоуровневая система, включающая в себя датчики и контроллеры, установленные на узлах и агрегатах промышленного объекта, средства передачи собираемых данных и их визуализации, мощные аналитические инструменты интерпретации получаемой информации и многие другие компоненты ThingWorx «Инфраструктурная IoT платформа» (менее 70%) TechnologiCS (менее 70%) Zyfra IIOT Platform (менее 70%) AggreGate (менее 70%) EAM Система управления основными фондами. Предназанчена для автоматизации бизнес-процессов учета, технического обслуживания и ремонта основных фондов SAP, IBM Maximo TechnologiCS (менее 70%) «Галактика EAM» (менее 40%) MDC Мониторинг производственного оборудования Montronix АИС «Диспетчер» (менее 70%) DPA (менее 70%) «Winnum Станки» (менее 70%)

Источник: CNews Analytics

В данном направлении западными продуктами являются SolidWorks, NX CAD, AutoCAD, Inventor, Altium Designer, AutoCAD, EPLAN, ELMA, Open Text, Teamcenter, CATIA, Ansys, LS-Dyna, Simcenter, 3DCS и Teamcenter PCM.

В направлениях CAD, ECAD/EDA, ECM и PDM решения российских компаний «Аскон», «Топ Системы», «Росатом», «Эремекс», Directum RX, «1С» и «Сисофт» соответствуют иностранным аналогам не менее чем на 70%. В направлениях IETM, CAE и PCM решения российских компаний «Росатом», IGA Systems, «Си Проект», «Топ Системы», «ИТиР», «Фидесис», Omega Software, «1С» и «Сисофт» соответствуют иностранным менее чем на 40%. В направлении CAE также решения «Росатома» и «Аскона» соответствуют иностранным на 40–70%.

В области «Подготовка производства» выделено 4 направления: CAPP (автоматизированная система для проектирования техпроцессов и оформления технологической документации), CAM (система автоматизации технологической подготовки), PLM (прикладное ПО для управления жизненным циклом продукции) и Product Digital Twin (цифровой двойник — цифровой аналог физического устройства, моделирующий внутренние процессы).

В данной области западными продуктами являются Teamcenter, CATIA, Mastercam, NX CAM, ArtCAM, Visual Components, Plant Simulation и Process Analytics. По направлениям CAPP, CAM и PLM решения российских компаний «Аскон», «Топ Системы», «Росатом», «Спрут», ADEM и «Сисофт девелопмент» соответствуют иностранным не менее чем на 70%. В то же время в направлении Product Digital Twin российский продукт от компании «Амальгама» соответствует иностранным менее чем на 40%.

В области «Производство» выделено 10 направлений: ERP (ПО для интеграции производства и операций), MCM (информационно-аналитическая система комплексного сетевого планирования), MES (система управления производственными процессами), QMS (CAD, CAI, система менеджмента контроля качества), LIMS (ПО для управления лабораторными потоками работ и документов), SCADA (инструментальная программа, обеспечивающая создание ПО для автоматизации контроля и управления технологическим процессом в режиме реального времени), SCM (управление цепочками поставок и запасами), WMS (система управления складом), HCM (управление кадрами и расчет заработной платы) и BI (система бизнес-анализа).

Иностранными продуктами в этой области являются SAP, Qualio, Arena QMS, GenoFAB, LabWare LIMS, CGM Labdaq, WinCC OA, Simatic, Aircada, Oracle, Microsoft Dynamics 365, BambooHR, ADP и Power BI. Во всех из этих направлений есть российские продукты, соответствующие иностранным не менее чем на 70%; их разработчиками являются «Росатом», «ИндаСофт», Zyfra, Omega Software, «1С», «Сисофт девелопмент», корпорация «Галактика», Tibbo Systems, LogistiX, «Комплексные инфосистемы», «Индасофт» и «Спрут».

В области «Сервис» выделено 4 направления: CRM (ПО для автоматизации и контроля взаимодействия компании с клиентами), FSM (специализированное ПО для управления мобильными сотрудниками и сервисными процессами), MR/VR/AR (виртуальная, дополненная и смешанная реальность) и ТОиР (совокупность программных средств для оптимизации и контроля процесса).

Разработчиками иностранных продуктов в данной области являются Salesforce, Click CRM, Adobe Aero, Vuforia, Gravity Sketch и SAP. В направлениях CRM и MR/VR/AR функционал российских продуктов, разработанных «1С», Qsoft, «Топ Системы» и TechnologiCS, соответствует иностранным не менее чем на 70%. А вот в направлениях FSM и ТОиР функционал российских продуктов, разработанных соответственно «1С» и «Смарт-Сервис», соответствует иностранным продуктам лишь на 40–70%.

В области «Управление инфраструктурой» выделено три направления: IIoT (промышленный интернет вещей), EAM (система управления основными фондами) и MDC (мониторинг производственного оборудования). Иностранными продуктами в данной области являются ThingWorx, SAP, IBM Maximo и Monitorix; разработки российских компаний в данной области — «Росатом», Zyfra, «Сисофт девелопмент», Tibbo Systems, «Экстенсив-Автоматизация» и Winnum — соответствуют иностранным продуктам на 40–70%.

Разработка российского ПО для моделирования формования профилей

В рамках ИЦК «Станкостроение» было одобрено два ОЗП (особо значимых проекта). Один из них — «Программный комплекс для моделирования процесса формования профилей», реализуемый «Фидесис» по заказу «Стан». Российских аналогов у данного продукта нет. При этом невозможность построить и визуализировать математическую модель процесса деформации профиля при обработке давлением может привести к получению изделий с несоответствующими требованиям характеристиками.

Разрабатываемая система должна будет иметь следующие функции: оценка возможности изготовления профильных деталей, прогноз утюжки профиля, определение технологических параметров, проверка балансировки и позиционирования пуансона, создание управляющих программ для ЧПУ, расчет упреждения поверхности пуансона на величину пружинения, моделирование процесса формования, визуализация поведения заготовки и оценка технологических ограничений на основе кинематической схемы конкретного пресса.

В рамках проекта будет создано CAD-CAE-CAM-решение, обеспечивающее процесс изготовления деталей от геометрической модели до изготовления на прессе с ЧПУ. В CAD-пакете готовится геометрическая модель изделия, эта геометрическая модель импортируется в CAE-пакет, в котором строится цифровая модель с использованием метода конечных элементов, CAM-пакет формирует управляющую программу для изготовления изделия. Разрабатываемая система должна работать с российскими процессорами «Эльбрус» и «Байкал», поддерживать российские СУБД Postgres Pro Enterprise и «Синергия БД», должна поддерживать работу на Windows, Astra Linux и Alt Linux и должна быть разработана с использованием отечественного геометрического ядра.

Разработка российского ПО для Product Cost Management

Другой ОЗП — «Разработка ПО для расчета себестоимости на разных этапах ЖЦИ (Product Cost Management)». Продукт разрабатывается «Росатомом» и «Топ Системы» по заказу «Стан»; российских аналогов у данного продукта нет. Если проект не состоится, «Стан» может получить убытки вследствие невозможности корректной оценки маржинальности контракта поставки, получить упущенную выгоду вследствие несвоевременного предоставления технико-коммерческого предложения заказчику, упущенную выгоду вследствие невозможности формирования оптимального предложения заказчику. Кроме того, стоимость продукции может увеличиваться вследствие неоптимального управления затратами на изделие, что приводит к снижению конкурентоспособности продукции.

Функционалом ПО должно стать: предварительный расчет стоимости продукта при конфигурировании под требования заказчика для принятия обоснованных решений о предоставлении оптимального предложения заказчикам; предоставление механизмов расчета стоимости для обеспечения единообразия в процессе оценки стоимости продукции; обеспечение возможности обмена информацией о стоимости продукта внутри подразделений компании; помощь в направлении коммерческих предложений с обоснованной и конкурентоспособной оценкой стоимости продукта.

Также система должна: интегрироваться с другими системами управления жизненным циклом продукта для эффективного управления данными по стоимости продукта на протяжении всего его жизненного цикла; обеспечивать полную прозрачность процесса формирования стоимости для всех причастных сотрудников, формируя наглядную структуру себестоимости, в которую должны входить затраты на материалы, оплату труда, оборудование, с целью отслеживания факторов, влияющих на стоимость продукта, и дальнейшего принятия мер по ее оптимизации; позволять рассчитывать стоимость изделия на основе имеющихся данных о расходах на проектирование и производство сконфигурированного под требования заказчика изделия.

Другие проекты в области российского ПО для станкостроения

В рамках ИЦК «Станкостроение» рассматриваются еще два проекта. Один из них — это «Разработка программной среды имитационного моделирования систем и процессов». Продукт разрабатывается «Росатомом» по заказу «Стан». Аналогичных российских продуктов нет. В случае, если проект не состоится, «Стан» получит убытки ввиду неэффективного планирования производства, упущенную выгоду по причине невозможности оказания комплексных услуг по созданию/модернизации производства и столкнется с отсутствием точной расчетной модели для оценки эффективности инвестиционных проектов заказчиком, связанных с развитием производственных мощностей.

«Белые пятна» в области импортозамещения ПО для станкостроения и степень соответствия российских продуктов зарубежным

Tаблица 1 Группа бизнес-функций Бизнес-функция 1 уровня Бизнес-функция 2 уровня Функционально-технические требования к ПО Приоритет Бизнес-функция 3 уровня Производитель зарубежного ПО Наименование зарубежное о ПО Основной класс ПО Интегральная оценка возможностей использования стека российских продуктов для реализации бизнес-функции Российское ПО «Фидесис» «Кванторформ» «Российский федеральный ядерный центр-всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» «Амальгама» «1С» «Омбегасофтвер рус» «Сисофт» «Си Проект» «Русако - Цифровые решения» «Цифра» Основная деятельность Технологическая подготовка производства Проектирование технологии изготовления 1. Проверка балансировки и позиционирования пунсона. 2, Моделирование процесса формирования. 3. Прогнозирование технологических отказов. 4. Прогноз утяжки профиля. 5. Создание управляющих программ для ЧПУ. .6. Визуализация поведения заготовки. . 7. Определение технологических параметров. 8. Расчет упреждения поверхности пунасона на величину пружиненния. .9. Оценка технологических ограничений на основе кинематичсекой схемы конкретного пресса. 1 Проверка балансировки и позиционирования пуансона Ansys Ansys LS-Dyna CAE - Средства инженерного анализа (обеспечение инженерных расчетов) Решения отсутствуют Решения отсутствуют Решения отсутствуют Решения отсутствуют Моделирование процесса формирования профилей Ansys Ansys LS-Dyna CAE - Средства инженерного анализа (обеспечение инженерных расчетов) 40 - 70% CAE Fidesys (40 -70%) Программа моделирования технологических процессов обработки металлов давление (QForm) (40 - 70%) Программный модуль «Система» обеспечения инженерных арсчетов» комплекса программ в защищенной исполеннии «Сситема» полного жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие» (СПЖЦ CAE) (40 - 70% Прогнозирование утюжки профиля Ansys Ansys LS-Dyna CAE - Средства инженерного анализа (обеспечение инженерных расчетов) 40 -70% CAE Fidesys (40 - 70%) Программа моделирования технологических процессов обработки металлов давление (QForm) (40 - 70%) Программный модуль "Система обеспечения инженерных расчетов» комплекса программ в защищенном исполнении «Сситема полного жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие» (СПЖЦ CAE) (40 - 70%) Создание управляющих программ для ЧПУ Ansys Ansys LS-Dyna CAE - Средства инженерного анализа (обеспечение инженерных расчетов) Решения отсутствуют Решения отсутствуют Решения отсутствуют Решения отсутствуют Расчет упреждения поверхности пуансон на величину пружинеия Ansys Ansys LS-Dyna CAE - Средства инженерного анализа (обеспечение инженерных расчетов) 40 - 70% CAE Fidesys (40 - 70%) Программа моделирования технологических процессов обработки металлов давление (QForm) (40 - 70%) Программный модуль "Система обеспечения инженреных расчетов» комплекса прогармм в защищенном исполнении «Система полного жизненного цикла изделий «Цифровое предприятие» (СПЖЦ CAE) (40 - 70%) Вспомогательная деятельность Технологическая подготовка производства Моделирование производственного процессе 1. Визуализация работы моделей в 2D и 3D -режима. 2. Возможность строить наглядные модели сложных систем без специальных знаний в области математического моделирования. 3. Возможности интеграции с помощью различных интерфейсов (файловых, СУБД, прикладных, программных), 4. ВЫполнение симуляции без предварительной компиляции модели. 5. Создание пользовательских обработчиков событий. 1 Визуаизация работы моделей в 2D и 3D-режиме Siermens Digital Industries Software Tecnomatix Plant Simulation DT-Программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем инфраструктурных объектов и готовых издений (DT) менее 40% Analgama Platfrom (менее 40%) 1 Возможность строить наглядные модели сложных систем без специальных знаний в области математического моделирования Siermens Digital Industries Software Tecnomatix Plant Simulation DT-Программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем инфраструктурных объектов и готовых издений (DT) менее 40% Analgama Platfrom (менее 40%) 2 Возможность интеграции с помощью различных интерфейсов (файловых, СУБД, прикладных, программных) Siermens Digital Industries Software Tecnomatix Plant Simulation DT-Программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем инфраструктурных объектов и готовых издений (DT) менее 40% Analgama Platfrom (менее 40%0 1 Выполнение симуляции без предварительной компиляции модели Siermens Digital Industries Software Tecnomatix Plant Simulation DT-Программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем инфраструктурных объектов и готовых издений (DT) менее 40% Analgama Platfrom (менее 40%) 2 Создание пользователя сикх обработчиков событий Siermens Digital Industries Software Tecnomatix Plant Simulation DT-Программы для создания цифровых двойников производственного оборудования и систем инфраструктурных объектов и готовых издений (DT) менее 40% Analgama Platfrom (менее 40%) Управление экономикой предприятия Управление себестоимостью 1. Предварительный расчет себестоимости на этапе конструкторско-технологической подготовки производства. 2. Формирование структуры себестоимости изделия. . Расчет стоимости сервиса и послепродажного обслуживания 1 Предварительный расчет себестоимости на этапе конструкторско-технологической подготовки производства Siemens Digital Industries Software Teamcenter PCM - Система управления затратами на продукцию «1С:ERP Управление предприятием 8» (менее 40%) Информационная система управления промышленным предприятием «Omega Production» (менее 40%) TechnologiCS (менее чем 40%0 Формирование структуры себестоимости изделия Siemens Digital Industries Software Teamcenter PCM - Система управления затратами на продукцию «1С:ERP Управление предприятием 8» (менее 40%) Информационная система управления промышленным предприятием «Omega Production» (менее 40%) TechnologiCS (менее 40%) Расчет стоимости сервиса и послепродажного обслуживания Siemens Digital Industries Software Teamcenter PCM - Система управления затратами на продукцию «1С:ERP Управление предприятием 8» (менее 40%) Информационная система управления промышленным предприятием «Omega Production» (менее 40%) TechnologiCS (менее 40%) Вспомогательная деятельность Сервис и послепродажное обслуживание Оценка эксплуатационно-технических характеристик и разработка систем технического обслуживания 1. Формирование и просмотр эксплуатационной и ремонтной интерактивной документации. 2. Автоматизированный сбор и анализ сведений об эксплуатации экземпляра изделия. Расчет показателей безотказности, эксплуатационной (ремонтной) технологичности, контроллепригодности и др. 3. Пролнозирование потребностей МТО для парка изделий для стационарного периода эксплуатации. Расчет норм расхода запасных частей. 3 Формирование и просмотр эксплуатационной и ремонтной интерактивной документации Parallel Graphics Cortona 3D IETM менее 40% Seamatica (менее 40%0 СПЖЦ IETM (менее 40%) Автоматизированный сбор и анализ сведений об эксплуатации экземпляра изделия. Расчет показателей безотказности, эксплуатационной (ремонтной) техничности, контрллепригодности и др. ALD Reliability and Safety Solutions RAM Commander MDC 40 - 70 % «Диспетчер» (40 - 70%0 Прогнозирование потребностей МТО для парка изделий для стационарного период эксплуатации. Расчет норм расхода запасных частей Oracle Oracle EAM EAM 40,00% TechnologiCS (менее 40%)

Второй проект — «Разработка ПО для управления эксплуатационно-техническими характеристиками и технической эксплуатацией станочных парков», его заказчиком является «Стан». Российских аналогов у данного продукта нет. Если проект не состоится, «Стан» рискует получить упущенную выгоду при заключении контрактов на техническое обслуживание и ремонт станочных парков ввиду отсутствия технико-экономических показателей по эксплуатации выпускаемых станков, потери в результате простоев эксплуатируемых станочных парков из-за неоптимальной технической эксплуатации, завышенные эксплуатационные расходы по причине отсутствия расчетной модели для оценки стоимости эксплуатации и оптимизации систем технического обслуживания станочных парков и длительные сроки обслуживания по причине отсутствия интерактивной электронной эксплуатационной и ремонтной документации и электронных СО по эксплуатации.