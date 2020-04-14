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«Сименс» представил новые операторские панели Simatic HMI Unified Comfort

Техника

«Сименс» объявил о начале поставок новой серии операторских панелей Simatic HMI Unified Comfort, которые входят в систему WinCC Unified. В решениях используются современные технологии, которые помогут ускорить цифровизацию машиностроения и строительства, а также упрощают управление промышленными предприятиями и сервисное обслуживание оборудования.

Благодаря современным х86-совместимым процессорам производительность Simatic HMI Unified Comfort по сравнению с панелями предыдущего поколения увеличилась примерно в два раза. В результате почти вдвое возросло и количество поддерживаемых объектов, информация о которых выводится на экраны высокого разрешения с диагональю от 7 до 22 дюймов. Удобство и скорость работы также обеспечивается за счет операционной системы Simatic Industrial OS.

Решение оснащено проекционно-емкостными сенсорами, которые поддерживают режим мультитач, пользовательские жесты и работу в перчатках толщиной до 1 мм, что немаловажно в условиях промышленного предприятия, где часто предписываются ношение спецодежды и средств индивидуальной защиты. Серьезным преимуществом стала и высокая химическая и абразивная стойкость – она достигается благодаря минеральному стеклу, из которого сделана лицевая панель. Это предохраняет устройство от повреждений, что играет немаловажную роль при использовании в производственных цехах.

Панели HMI Unified Comfort обладают широкой функциональностью по интеграции с другими системами предприятия, а также рядом предустановленных приложений (компоненты Libre Office, PDF Viewer, Media Player). При необходимости разработчики могут использовать как внутренние сценарии на базе языка Javascript, так и внешние приложения, использующие Simatic Industrial Edge.

Все версии панелей доступны как в фирменном дизайне Siemens (серая окантовка, логотип на лицевой панели), так и в нейтральном дизайне (черная лицевая панель и окантовка) для поставок в OEM-формате. Это расширяет возможности для внедрения нового решения, которое задает новые стандарты промышленной визуализации и ускоряет цифровую трансформацию производства.



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