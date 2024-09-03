Intelvision разработала платформу диспетчеризации инженерных систем и автоматизации зданий второго поколения

Компания Intelvision, один из российских разработчиков решений для цифровизации зданий выпустила на рынок новый программный продукт – платформу АСУД второго поколения, получившую название DigiTwin, по аналогии с виртуальным цифровым двойником, зеркалом всего инженерного оборудования здания в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители Intelvision.

DigiTwin предназначена для управления умными зданиями и объектами любых типов. Она создана для системных интеграторов, инженерных и ИТ-компаний, телеком-операторов и производителей аппаратных решений, предоставляя возможность быстрее, выгоднее и эффективнее разворачивать современные системы автоматизации и диспетчеризации зданий и инженерных систем любого уровня сложности.

Благодаря модернизации новая платформа АСУД обеспечивает ряд значительных преимуществ, в том числе, многократное снижение стоимости и сроков внедрения, уход от программирования в пользу стандартизации, поддержку различных протоколов и современные интерфейсы для операторов и инженеров.

«После 2022 г. мы столкнулись с вызовами, связанными с уходом ряда брендов, производителей оборудования под которые была адаптирована наша платформа первого поколения в части контроллеров автоматизации и других ИТ-технологий. В связи с этим мы приняли решение о комплексной модернизации ПО и полного перехода на открытые Linux технологии и самый современный и актуальный программный стек.

Теперь наш обновленный продукт имеет встроенное инженерное программное обеспечение для наладки и конфигурирования логики контроллеров, сценариев, мнемосхем, инженерных интерфейсов с широкой поддержкой протоколов диспетчеризации и автоматизации, аппаратных решений российских вендоров. Таким образом, DigiTwin охватывает все уровни автоматизации инженерных систем, а также включает встроенные шаблоны для решения задач, связанных с комнатной автоматизацией», — сказал Виталий Федоров, CEO компании Intelvision.

Такое решение может быть установлено как на объекте заказчика, так и в облаке для мониторинга территориально распределенных объектов с единой точкой доступа.

Сейчас платформа ориентирована на системных интеграторов и заказчиков с собственной ИТ-службой, способных самостоятельно производить внедрение решений на базе нашей платформы и обеспечивать поддержку встроенными инструментами системы на протяжении всего жизненного цикла.

Простота и гибкость настройки и администрирования платформы АСУД будет способствовать существенному снижению затрат на эксплуатацию здания, более эффективному использованию ресурсов, улучшению управления зданием и повышению комфорта резидентов. Это также обеспечит сокращение расходов на энергоресурсы до 25-30% в среднем по зданию и снижению затрат на пусконаладочные работы на 50%.

Для системных интеграторов оптимизация ресурсов, простота обучения, интеграции и сокращение сроков поспособствуют повышению прозрачности расчета объема работ. Это, в свою очередь, позволит еще более точно оценить стоимость внедрения для конечного заказчика.