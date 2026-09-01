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Intelvision DigiTwin

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.09.2026 Российская платформа DigiTwin для «умных» зданий вошла в реестр отечественного ПО 1
18.12.2024 Компания Intelvision представила два новых продукта для цифровизации зданий 1
03.09.2024 Intelvision разработала платформу диспетчеризации инженерных систем и автоматизации зданий второго поколения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Intelvision и организации, системы, технологии, персоны:

Intelvision - Интелвижен Групп 25 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 618 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5272 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 270 1
Стандартизация - Standardization 2345 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13021 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6525 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1617 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5267 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6733 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12916 1
Программный стек 252 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3361 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1753 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 1
Linux OS 11586 2
Intelvision - Цифровое здание 5 1
Intelvision - DigiBMS 4 1
Федоров Виталий 9 3
Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6726 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6192 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2309 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5650 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
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