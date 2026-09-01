Разделы

ПО Софт
|

Российская платформа DigiTwin для «умных» зданий вошла в реестр отечественного ПО

ООО «Цифровое Здание» (входит в группу компаний Intelvision) получило официальный сертификат о включении платформы DigiTwin в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Соответствующая запись №34694 внесена 4 августа 2026 г. на основании поручения Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители Intelvision.

Платформа DigiTwin предназначена для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем и зданий. Решение позволяет в режиме реального времени собирать, обрабатывать и визуализировать данные с измерительных приборов, контроллеров и устройств, а также управлять системами на базе автоматических алгоритмов или через рабочее место оператора.

В реестре отечественного ПО платформа отнесена к основному классу 08.20 «Программное обеспечение для автоматизации зданий и управления обслуживанием объектов (BAS, BMS, FM)» и дополнительному классу 09.04 «Средства управления технологическими процессами (АСУ ТП, SCADA)».

«Получение статуса отечественного ПО — важный этап развития нашей платформы. Это подтверждение того, что платформа DigiTwin полностью соответствует высоким требованиям Минцифры к российскому ПО и может быть рекомендована для внедрения на объектах критической инфраструктуры», — отметил генеральный директор Intelvision Виталий Федоров.

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких
Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких Цифровизация

Включение в реестр позволяет использовать платформу в государственных и корпоративных проектах с требованиями по импортозамещению. Это особенно актуально для строительной отрасли, где цифровизация процессов управления зданиями становится одним из ключевых трендов.

Платформа ориентирована на системных интеграторов, управляющие компании и заказчиков с собственной ИТ-службой. Она может разворачиваться как непосредственно на объекте, так и в облачной инфраструктуре для мониторинга территориально распределенных объектов с единой точкой доступа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алена Гаева, перинатальный центр КБР: Мы научили врачей доверять «цифре»

В России вводят суверенные сертификаты для подписи программного кода

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Обновление Windows 11 сломало мышку, обои и шрифты. Microsoft в курсе, но ничего не делает

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Американские медсестры вышли на демонстрации против «большого брата» - компании Palantir: Он постоянно за нами следит

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще