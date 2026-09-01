Российская платформа DigiTwin для «умных» зданий вошла в реестр отечественного ПО

ООО «Цифровое Здание» (входит в группу компаний Intelvision) получило официальный сертификат о включении платформы DigiTwin в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Соответствующая запись №34694 внесена 4 августа 2026 г. на основании поручения Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители Intelvision.

Платформа DigiTwin предназначена для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем и зданий. Решение позволяет в режиме реального времени собирать, обрабатывать и визуализировать данные с измерительных приборов, контроллеров и устройств, а также управлять системами на базе автоматических алгоритмов или через рабочее место оператора.

В реестре отечественного ПО платформа отнесена к основному классу 08.20 «Программное обеспечение для автоматизации зданий и управления обслуживанием объектов (BAS, BMS, FM)» и дополнительному классу 09.04 «Средства управления технологическими процессами (АСУ ТП, SCADA)».

«Получение статуса отечественного ПО — важный этап развития нашей платформы. Это подтверждение того, что платформа DigiTwin полностью соответствует высоким требованиям Минцифры к российскому ПО и может быть рекомендована для внедрения на объектах критической инфраструктуры», — отметил генеральный директор Intelvision Виталий Федоров.

Включение в реестр позволяет использовать платформу в государственных и корпоративных проектах с требованиями по импортозамещению. Это особенно актуально для строительной отрасли, где цифровизация процессов управления зданиями становится одним из ключевых трендов.

Платформа ориентирована на системных интеграторов, управляющие компании и заказчиков с собственной ИТ-службой. Она может разворачиваться как непосредственно на объекте, так и в облачной инфраструктуре для мониторинга территориально распределенных объектов с единой точкой доступа.