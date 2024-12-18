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Intelvision DigiTwin



18.12.2024 Компания Intelvision представила два новых продукта для цифровизации зданий 1
03.09.2024 Intelvision разработала платформу диспетчеризации инженерных систем и автоматизации зданий второго поколения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Intelvision DigiTwin и организации, системы, технологии, персоны:

Intelvision - Интелвижен Групп 20 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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