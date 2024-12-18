Intelvision DigiTwin
|18.12.2024
|Компания Intelvision представила два новых продукта для цифровизации зданий 1
|03.09.2024
|Intelvision разработала платформу диспетчеризации инженерных систем и автоматизации зданий второго поколения 1
Intelvision DigiTwin и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux OS 9937 1
|Intelvision DigiBMS 3 1
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