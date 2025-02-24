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Разумков Артем



24.02.2025 Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
27.06.2014 Компания ИТ-кластера Фонда «Сколково» осваивает страны Персидского залива 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Разумков Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Macroscop - Сателлит Инновация - Eocortex 23 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Meta Platforms - Facebook 4444 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
Сигурд-Айти - Sigur 12 1
Parsec 16 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Vocord - Вокорд 183 1
Google LLC 11829 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Венчурный фонд Пермского края - Пермский венчурный фонд 1 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Hugo Boss 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4054 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1792 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3419 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 426 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 1
Наушники - Headphones 4033 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 436 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6840 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3070 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 987 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 1
Apple iPhone 6 4862 1
Vocord FaceControl 38 1
Vocord Android SDK 4 1
Google Android 14068 1
Коробков Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
Бельгия - Королевство 1151 1
Европа Восточная 3080 1
Бахрейн - Королевство 123 1
Индийский океан - Персидский залив 205 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Казахстан - Республика 5566 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Испания - Королевство 3717 1
Украина 7628 1
Ближний Восток 2952 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 52 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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