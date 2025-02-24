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Протопопов Евгений
|24.02.2025
|Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов 1
Протопопов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1050 1
|Беларусь - Белоруссия 5740 1
|Бельгия - Королевство 1154 1
|Ближний Восток 2958 1
|Италия - Итальянская Республика 4365 1
|Испания - Королевство 3723 1
|Словакия - Словацкая Республика 473 1
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