Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов

Пермский разработчик, системами распознавания лиц которого пользовались правоохранительные органы европейских стран, перевел бизнес в юрисдикцию ОАЭ. Так поступили уже несколько компаний из Перми.



Смена учредителя

Держателем акций пермских компаний из сферы ПО для систем видеонаблюдения ООО «Макроскоп Трейд» и ООО «Сателлит» стала «В2В Текнолоджис Л. Л. С.», зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), выяснил «Коммерсант».

Ранее единоличным учредителем «Макроскоп Трейд» являлся Артем Разумков, который на постоянной основе проживает в ОАЭ. В ООО «Сателлит» 69,18% принадлежали ему же, а 30,82% — Александру Коробкову.

Изменения в учредительском составе компаний связаны с переводом структур в дружественный офшор, сообщил изданию знакомый с ситуацией источник.

Macroscop Распознавать лица с почти 100% Macroscop может, даже если они прикрыты одеждой, волосами или предметами.

«Макроскоп Трейд» (бренд Macroscop) разрабатывает ПО для систем видеонаблюдения и предоставляет консультационные услуги по его эксплуатации. Среди клиентов компании — АО «Мосгаз», ГК «Доброфлот», «Лукойл», Сбербанк, Hugo Boss, Mvenpick, Hilton, IKEA. Выручка в 2023 г. составила 706,2 млн руб., прибыль — 25,8 млн руб.

«Сателлит» также представленный на рынке под брендом Macroscop, занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Выручка в 2023 г. — 415,3 млн руб., чистая прибыль — 346,5 млн руб.

Выпускники Пермского госуниверситета Артем Разумков и Александр Коробков основали ООО «Сателлит инновация» в 2008 г. На сайте Macroscop указано, что его ПО включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в 2016 г. «Сателлит» имеет аккредитацию ИТ-компании в реестре Минцифры России с 2018 г.

Российский бизнес в ОАЭ

В 2024 и 2025 гг. еще несколько пермских компаний из разных сфер, по данным издания, перешли в юрисдикцию ОАЭ. Российский бизнес, по словам экономиста Антона Любича, привлекаю низкие налоги (9% — корпоративный налог, 5% — НДС, 0% — подоходный налог), лояльное таможенное регулирование при наличии развитой деловой инфраструктуры и при том, что в стране присутствует значительное количество высококвалифицированных русскоязычных профессионалов.

«Большое количество российских компаний сейчас размещает филиалы и офисы в ОАЭ, так как их бизнес является международным. Решение о переводе структур принимается не только для того, чтобы управлять активами, но и для регистрации интеллектуальной собственности, освоения новых рынков», — сказал «Коммерсанту» генеральный директор группы «ГУН» (GGroup) Евгений Протопопов. Он полагает, что этот тренд усилит подписание соглашения об исключении двойного налогообложения между нашими странами.

Macroscop на международном рынке

О выходе на рынок Ближнего Востока российский разработчик программных продуктов и аппаратных решений для систем IP-видеонаблюдения, компания Macroscop, объявил еще в 2014 г. Тогда же, как указано на сайте, из капитала компании вышел венчурный фонд Allianz Investnents, получивший доходность 1000%.

Первой страной международной экспансии, начатой в 2013 г., стала Словакия. В 2015 г. доля зарубежных продаж составила 10% от выручки. В 2017 г. для работы на международных рынках был создан бренд Eocortex.

Технологии Eocortex использовали в работе правоохранительные органы Бельгии, Италии и Испании, Белоруссии и Правительство Казахстана.

В 2020 г. специалисты «Сателлит инновация» заявили о создании на базе нейросети глубокого обучения ПО, способного распознавать лица, прикрытые одеждой, волосами или предметами, с точностью до 99,9%.

Как сообщили тогда CNews представители разработчиков, работе Macroscop не будут мешать ни шарфы, ни борода, ни челка, ни наушники, ни даже головные уборы. Также авторы программного обеспечения отметили, что их разработка может стать частью базовых возможностей ПО для видеонаблюдения. По их оценке, такое решение должно сделать проекты с функцией распознавания лиц почти в десять раз более доступными.