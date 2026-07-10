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Тимофеев Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Тимофеев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 2
|Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
|Орловский Виктор 406 2
|Няго Александр 3 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Хасьянова Гульнара 155 1
|Свердлов Денис 201 1
|Торбахов Александр 110 1
|Рожецкин Леонид 48 1
|Векилов Тимур 28 1
|Бескоровайный Андрей 49 1
|Немцов Борис 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.