Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197643
ИКТ 15236
Организации 11707
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26969
Персоны 86208
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

Тимофеев Игорь

СОБЫТИЯ


10.07.2026 ФСБ сорвала планы Украины устроить теракт на военном российском аэродроме дронами, управляемыми ИИ 1
28.11.2016 «Вокорд Видеоэксперт» будет применяться лабораториями судебной экспертизы МЮ РФ 1
12.09.2011 10 нелепых прогнозов и пустых обещаний в сотовой связи России 1
15.11.2001 МТС полностью меняет линейку тарифных планов 1
15.11.2001 МТС полностью меняет линейку тарифных планов 1
18.08.2000 МТС намерена в ближайшее время открыть ряд собственных офисов продаж в Москве. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Тимофеев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 4
МТС Сибирь макрорегион 49 2
МегаФон 10653 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Vocord - Вокорд 185 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 2
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5939 1
Минюст РФ - РФЦСЭ - Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1927 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 782 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
WiMAX Forum 69 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26172 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9231 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64469 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29587 3
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 970 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2624 2
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 336 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22795 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6387 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10711 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3964 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7367 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9645 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1677 1
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1871 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 531 1
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 119 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21944 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10064 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4994 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2953 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35886 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9773 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5350 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Vocord Видеоэксперт 7 1
Орловский Виктор 406 2
Няго Александр 3 1
Рейман Леонид 1065 1
Хасьянова Гульнара 155 1
Свердлов Денис 201 1
Торбахов Александр 110 1
Рожецкин Леонид 48 1
Векилов Тимур 28 1
Бескоровайный Андрей 49 1
Немцов Борис 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 165022 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47363 4
Европа 24911 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3425 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8509 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2035 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3161 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 832 2
Россия - ЦФО - Курская область 742 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2273 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2815 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1071 2
Россия - СФО - Омская область 784 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 628 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 677 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 900 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 967 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 727 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 647 2
Россия - ДФО - Амурская область 942 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 740 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 943 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 459 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 919 2
Россия - СЗФО - Псковская область 694 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 2
Россия - ЦФО - Орловская область 369 2
Россия - ЦФО - Костромская область 474 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1069 2
Россия - ЦФО - Брянская область 400 2
Москва - ЗАО - Западный административный округ 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54529 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 579 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3330 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1764 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 386 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2407 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6982 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6065 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57299 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10829 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 1
Судебная власть - Криминалистика 23 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3138 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 185 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4575 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27104 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1229 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2361 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще