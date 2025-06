Производитель легендарных «бронебойных» смартфонов Caterpillar обанкротился и бежал от кредиторов

Компания Bullitt Group, занимавшаяся производством смартфонов Motorola и Caterpillar, а также мобильников Land Rover, признана банкротом. Ее положение оказалось настолько тяжелым, что ни один из ее многочисленных кредиторов в итоге не получил свои деньги. Выпущенные компанией смартфоны продавались и в России.

Ни компании, ни денег

Британская компания Bullitt Group, основанная в 2009 г. и известная в первую очередь как производитель и разработчик усиленных смартфонов Motorola, Caterpillar и Land Rover, признана банкротом. Как пишет The Register, эта в недалеком прошлом довольно крупная фирма оказалась в настолько печальном финансовом положении, что по итогу процедуры банкротства ни одному из ее кредиторов не удалось вернуть предоставленные ей деньги.

Продукция Bullitt Group была широко известна во всем мире, в том числе и в России. Смартфоны Caterpillar, как и мобильники Motorola с корпусом повышенной прочности, можно было найти, в том числе, и в крупнейших сетях магазинов электроники. Партнером Motorola, которой с 2014 г. владеет китайская Lenovo, Bullitt Group являлась с 2021 г.

Land Rover Смартфоны Bullit Group пользовались спросом

Что касается смартфонов Land Rover, то на момент выхода материала в России их можно было найти в только на маркетплейсах. Например, редакция CNews обнаружила на Ozon модель W11 на ОС Android 13 образца 2022 г. с 6 ГБ оперативной памяти, еще более старым процессором MediaTek MT8788 прямиком из 2020 г., но при этом с батареей емкостью 20800 мАч, из-за чего его толщина составляет около 27 мм. Стоит такой смартфон около 22 тыс. руб.

«Сгореть» за полтора года

Крупные финансовые трудности настигли Bullitt Group в конце 2023 г., когда компании было 14 лет. Справиться с ними она не смогла, и в самом начале 2024 г. ее руководство приняло решение о полной остановке деятельности. По данным The Register, в тот же период было принято решение о переходе Bullitt Group в режим административного управления, а администраторами были назначены сотрудники PricewaterhouseCoopers (PwC) – международной аудит-консалтинговой корпорации.

Один из смартфонов Land Rover в российской онлайн- рознице . Его оригинальность под вопросом

The Register пишет также, что компания уволила всех своих сотрудников в начале весны 2024 г., однако это может не соответствовать действительности. Информацию о массовых увольнениях в рядах Bullitt Group бывшие сотрудники компании публиковали в заблокированной в России социальной сети LinkedIn в январе 2024 г.

Тотальная ликвидация

PwC подала в отчет о банкротстве в Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании – Companies House, официальное британское агентство регистрации компаний. В документе указано, что входящие в состав Bullitt Group фирмы Bullitt Bidco Limited (BBL) и Bullitt Mobile Limited (BML) в настоящее время полностью ликвидированы. Отдельно в нем отмечено, что никто из кредиторов не получил своих средств.

BBL выступала в качестве холдинговой и финансовой компании внутри Bullitt Group, в то время как BML была основным торговым подразделением.

В документе упоминается и тот факт, что Bullitt Group Колин Батт (Colin Batt), Дэвид Флойд (David Floyd), Ричард Уортон (Richard Wharton), а также кредитор BGF Nominees Limited были основными держателями акций, в то время как британский банк Lloyds Bank и Bibby Financial Services (транснациональная корпорация, которая предоставляет финансовые услуги малым и средним предприятиям) входили в список обеспеченных кредиторов (secured creditors, имеют право на определённые активы заемщика – эти активы называются обеспечением).

Ни Lloyds, ни Bibby, ни BGF, ни основатели «не получили никаких денежных средств после ликвидаций BBL или BML из-за недостаточной реализации активов» (have not been paid any monies from the liquidations of either BBL or BML due to insufficient realization of assets), приводит The Register выдержку из отчета PwC.

В число преференциальных кредиторов (preferential creditors, при удовлетворении претензий им отдается предпочтение перед другими кредиторами) компании вошли ее бывшие сотрудники, которым не выплатили заработную плату, а также HMRC, налоговый орган Великобритании. Они не получили своих денег по той же причине, что и обеспеченные кредиторы.

Что касается необеспеченных кредиторов (unsecured creditors, предоставляют деньги без получения активов в качестве залога), то, как сказано в отчете, PwC, им «в обеих компаниях не выплачиваются дивиденды, поскольку, по текущим оценкам, чистая стоимость имущества компаний составит менее 10 тыс. фунтов стерлингов у каждой, что означает, что оценочная стоимость предписанной части равна нулю».

И все-таки активы были

В отчете PwC говорится, что они связались с банком BML, чтобы перевести средства на счет ликвидатора, который получил всего 848,22 фунта стерлингов в отношении средств, хранящихся в Lloyds Bank. В то же время у BBL вовсе не было никаких остатков денежных средств.

В офисах BML имелись мебель, компьютеры и другие электронные устройства, при этом мебель осталась у арендодателя, поскольку она, «как считалось, имела небольшую или нулевую стоимость при перепродаже после вычета расходов» (which was deemed to have little or no resale value after costs), отмечено в отчете. Некоторые ноутбуки, серверы и другие устройства были собраны, очищены от информации и проданы неуказанной третьей стороной, но в PwC говорят, что полученная от этого сумма не превысила понесенных расходов.

Некоторые из активов BML включали нераспроданную продукцию на зарубежных складах, но все они были под брендами CAT или Motorola, и эти две компании отказались разрешить их продажу, что не позволило получить с них какую-либо прибыль.

Кто виноват

Согласно отчету PwC, на бизнес Bullitt Group существенно повлияли экономические проблемы, включая пандемию коронавируса COVID-19, которая поглотила мир в начале 2020 г. Свою лепту внес и последовавший за пандемией сбой в цепочке поставок, а также нынешние события на Украине, начавшиеся 24 февраля 2022 г., пишет The Register со ссылкой на отчет PwC. В совокупности все это привело к убыткам в период с 2020 по 2022 финансовые годы.

В начале 2023 г. казалось, что Bullitt Group возвращается к жизни. Она выпустила новые устройствами CAT S75, Motorola defy 2 и Motorola defy satellite link. Первые два были смартфонами с поддержкой спутниковой службы обмена сообщениями, которую компания также представила в тот период времени, а третья новинка – специальный Bluetooth-ключ, позволявший другим телефонам получать доступ к этому сервису.

Однако, несмотря на успешный запуск этих проектов, компании не удалось обеспечить необходимое финансирование для покрытия «потребностей в оборотном капитале, связанных с оборудованием» (hardware-related working capital needs). Это привело к тому, что в декабре 2023 г. у компании закончились денежные средства, ив итоге ей не удалось избежать процедуры банкротства.

Как пишет The Register, основатели выкупили интеллектуальную собственность компании в тот же день, когда PwC была назначена администратором.