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Lenovo Motorola Defy


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Производитель легендарных «бронебойных» смартфонов Caterpillar обанкротился и бежал от кредиторов 1
19.09.2012 Выпущен самый защищенный в мире смартфон 1
25.07.2012 Танком по смартфону: тест-дуэль защищенных Seals TS3 и Motorola Defy Plus 2
09.07.2012 В Бразилии представлен Motorola Defy Pro 1
12.10.2011 R2-D2: Разработчик прошивки CyanogenMod - о своем продукте, ночных кошмарах и разных платформах 1
12.10.2011 R2-D2: Вышла новая альтернативная прошивка для Android-устройств CyanogenMod 7.1 - ядро Android 2.3.7 и другие нововведения 2
16.08.2011 Motorola обновила «гуглофон» в защищенном корпусе 2
02.09.2010 Motorola выпускает тачфон в защищенном корпусе 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Lenovo Motorola Defy и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3509 5
Motorola Inc 1148 4
Samsung Electronics 10389 2
Cyanogen Mod 53 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1263 1
Qualcomm Technologies 1854 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
ZTE Corporation 754 1
Sony 6577 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4181 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1377 1
Google LLC 11977 1
Nvidia Corp 3578 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24784 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7447 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2814 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12624 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21260 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6106 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2415 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9591 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24958 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7854 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 467 2
Наушники - Headphones 4133 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1474 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6141 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3504 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2991 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3820 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8662 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 267 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2257 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14657 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26117 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16401 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 730 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6555 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7704 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1700 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 401 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4784 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12431 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2559 1
Wi-Fi Direct 186 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7595 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1054 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2269 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1463 1
Repository - Репозиторий 933 1
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 305 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5714 1
Google Android 14317 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 695 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 3
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 353 2
Samsung Galaxy XCover 31 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 127 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 546 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 399 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 1
Nuance Swype Keyboard 58 1
HTC Desire - серия смартфонов 153 1
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 216 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
Samsung SVR-диктофон 457 1
HTC Incredible 21 1
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 164 1
LG Optimus 2X 28 1
LG Optimus GT 8 1
Sony Xperia Arc 24 1
Sony Xperia mini 19 1
Sony Xperia Play 23 1
Sony Xperia neo 13 1
Sony Xperia Ray 10 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 319 1
Adobe Captivate 8 1
Sony Xperia go 7 1
Microsoft Windows Embedded 198 1
LG Optimus 3D - LG Optimus 3D Max - LG Optimus 3D Cube 34 1
Lenovo Motorola Atrix - серия смартфонов 22 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52654 3
Россия - РФ - Российская федерация 149805 2
Европа 24413 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13417 1
Азия - Азиатский регион 5626 1
Швеция - Королевство 3647 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1162 1
Америка Латинская 1847 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 369 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8764 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52851 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11160 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1616 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6092 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5112 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1155 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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