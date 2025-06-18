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Bullitt Group Bullitt Mobile

Bullitt Group - Bullitt Mobile

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Производитель легендарных «бронебойных» смартфонов Caterpillar обанкротился и бежал от кредиторов 2
26.12.2014 Kodak выходит на рынок смартфонов и планшетов 3

Публикаций - 2, упоминаний - 5

Bullitt Group и организации, системы, технологии, персоны:

Eastman Kodak - Кодак 496 1
Caterpillar - 90 1
JCB International 145 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10851 1
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 297 1
Принтер струйный - Inkjet printer 728 1
Аксессуары 3984 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 691 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5978 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14123 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12431 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4784 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3129 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28325 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24784 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8689 1
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США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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