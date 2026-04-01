В России могут официально зарегистрировать замедляемый YouTube

Google подал заявки на регистрацию в России сразу 24 товарных знаков. Среди них есть и YouTube – так называется самый известный и популярный во всем мире видеохостинг. В России его замедляют с лета 2024 г. Также Google хочет зарегистрировать в России бренд умных устройств Pixel, хотя они никогда официально не продавались на российском рынке. Регистрация товарного знака не означает, что компания хочет вернуться в Россию – Google сжег немало мостов.

Регистрация YouTube в России

Американский интернет-гигант Google подал в Роспатент 24 заявки на регистрацию товарных знаков, пишет ТАСС. Многие из них относятся к любимым сервисам десятков миллионов россиян, которыми они продолжают пользоваться на регулярной основе, несмотря на все препятствия.

Например, в списке на регистрацию есть товарный знак YouTube – так называется самый известный на планете видеосервис, который в России замедлен с лета 2024 г. Рядом с ним находятся товарные знаки сервиса коротких видеороликов YouTube Shorts и музыкального стриминга YouTube Music.

Также Google хочет зарегистрировать товарные знаки названий и логотипов мессенджера Google Meet, сервиса совместной работы Google Workspace, облачного хранилища Google Drive, электронной почты Google Mail (в том числе бренд Gmail), а также облака Google Cloud.

Регистрация бренда YouTube в России не означает размедление самого сервиса

Напомним, в России нельзя использовать иностранную электронную почту, включая Gmail, для регистрации в отечественных сервисах. Также несколько месяцев назад россияне временно не могли создавать новые ящики в Gmail.

Что касается Google Meet, то в этот мессенджер российские пользователи Android стали массово переходить после ограничения в августе 2025 г. звонков в Telegram. Однако почти сразу же Meet временно стал работать значительно медленнее, хотя о его замедлении официально не заявлялось.

Пиксели – россиянам

По данным ТАСС, Google хочет зарегистрировать в России и товарные знаки, относящиеся к своим умным устройствам семейства Pixel. Под этим названием компания выпускает смартфоны, наушники, планшеты и другие устройства.

На регистрацию поданы бренды Google Pixel, Pixel Buds, Pixel и Google Pixel Buds. Также в списке есть товарные знаки Bigtable, Firebase, Nest и Tensorflow.

Что это означает для россиян

Согласно информации из базы Роспатента, все 24 товарных знака в России желает зарегистрировать американская компания «Гугл ЭлЭлСи». Заявки поданы в конце марта 2026 г.

Важно подчеркнуть: регистрация товарного знака и тем более лишь заявка на регистрацию не означают, что та или иная иностранная компания хочет вернуться на российский рынок. Чаще всего такие действия предпринимаются, чтобы никто другой не успел зарегистрировать на себя популярный бренд.

Это позволяет избежать множества проблем. Среди них – финансовые, если новый владелец попробует продать права на бренд, и юридические, если забирать эти права придется через суд.

Стандартная практика

Интернет-гигант поддерживает антироссийские санкции – в 2023 г. он обанкротил свое российское юрлицо, тайком вывозил за рубеж наиболее ценных работников российского офиса, а теперь регулярно удаляет из Google Play отечественные приложения.

И все же Google пытается контролировать свои товарные знаки в России, как и многие другие иностранные компании, повернувшиеся к России спиной. Один из недавних примеров – ушедшая из России в 2022 г. компания Cisco.

Как сообщал CNews, в марте 2026 г. она зарегистрировала в России три товарных знака. Среди них – два одноименных (Cisco), а также название облачного сервиса для проведения онлайн-конференций Webex.

Возвращаясь, к Google, эта компания часто подает заявки на регистрацию товарных знаков в России. Так, в декабре 2024 г. она запатентовала здесь бренд Gemini, связанный с одноименной нейросетью.