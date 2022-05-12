Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность

Компания «Базальт СПО» объявляет о выпуске новой версии операционной системы «Альт рабочая станция К» 10. Эта российская ОС построена на графической среде KDE Plasma, наиболее близкой по стилю к привычной большинству пользователей ОС Windows. ОС «Альт рабочая станция К» 10 можно использовать как на домашних компьютерах, так и в корпоративной среде. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Для корпоративных пользователей в дистрибутив этой операционной системы включен механизм применения групповых политик для пользователей и компьютеров, членов домена Active Directory, а также графическая утилита для управления корпоративным доменом. Среди других нововведений – поддержка корневых сертификатов безопасности Минцифры России, программное обеспечение для двухфакторной аутентификации пользователя с помощью аппаратных токенов, доступ к репозиторию приложений Flathub непосредственно из Центра приложений ОС. Для домашнего использования «Альт рабочая станция К» 10 предлагается бесплатно, а организациям необходимо приобрести лицензию.

Вместе с операционной системой пользователи получат набор фонов рабочего стола – фотопейзажей России.

Для удобства пользователей специалисты «Базальт СПО» существенно обновили портал packages.altlinux.org с информацией о программных пакетах, доступных к установке в операционную систему. Оценить эти и другие новшества можно, скачав образ с сайта «Базальт СПО».

«Мы совершенствуем ОС “Альт рабочая станция К” 10, обеспечивая ее эффективность как для домашнего, так и для профессионального применения, – отметил Антон Фарыгин, заместитель генерального директора «Базальт СПО». – Сегодня это особенно важно. Миллионы российских организаций и частных пользователей остались без сопровождения производителями зарубежных систем из-за санкций. Наши решения помогают решить эту задачу, предоставляя российским потребителям функциональную и удобную операционную систему, обладающую привычным для пользователей и системных администраторов функционалом. В десятой версии “Альт рабочая станция К” мы уделили особое внимание удобству использования, дизайну интерфейса и вопросам интеграции в существующую ИТ инфраструктуру предприятия».

В основе операционной системы — актуальное ядро Linux 5.15 LTS (длительной поддержки). Переход на новое ядро обеспечил множество новых возможностей. В частности, улучшена работа с процессорами Intel 12 поколения Alder Lake, добавлена поддержка видеокарт AMD на архитектуре RDNA 2, включен новый драйвер для файловой системы NTFS (рост скорости передачи данных между файловыми системами). Оптимизирована работа с классической файловой системой ext4 для Linux, увеличена производительность файловой системы Btrfs.

Изменена схема подписи Secure Boot. Дистрибутив по-прежнему устанавливается без отключения Secure Boot.

Расширен функционал групповых политик, добавлены новые шаблоны. С помощью инструмента ADMC разработки «Базальт СПО» можно управлять доменом Active Directory и групповыми политиками.

Добавлен пакет с отечественными корневыми сертификатами шифрования.

Включены пакеты для поддержки двухфакторной аутентификация по аппаратным токенам (Рутокен, JaCarta, ESMART).

Добавлены пакеты для установки совместимого отечественного ПО: ViPNet, «1С:предприятие», «Яндекс.браузер» и др. На сайте «Базальт СПО» можно посмотреть полный перечень совместимого с ОС «Альт» ПО (как требующего дополнительных пакетов для установки, так и не требующего).

Улучшена поддержка принтеров и сканеров OKI, Brother, Epson.

В «Центр приложений» ОС добавлена поддержка репозитория Flathub для установки сторонних приложений в формате flatpak. Пользователь может работать с нужным ему софтом, не рискуя негативно повлиять на операционную систему.

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Добавлена поддержка SNAP-приложений.

Включены полезные утилиты: clinfo (получение информации о статусе ускорения вычислений OpenCL), glxinfo, vulkan-tools (для проверки параметров 3D-ускорения) и др.

Появилась возможность делать снимки экрана при установке.

Реализовано безопасное обновление системы. При появлении обновлений предлагается перезагрузка, при которой происходит обновление системы.

Включен кроссплатформенный фреймворк Qt 5.15 с длительным сроком поддержки (LTS). Он имеет множество новых функций. Самые значительные изменения произошли в графической части и затронули, в частности, поддержку трехмерной графики.

ОС «Альт рабочая станция К» 10, как и прежде, снабжена графической оболочкой Plasma. Ее новая версия KDE Plasma 5.23 включает поддержку графической подсистемы Wayland, что обеспечивает возможность работы на планшетных компьютерах. «Альт рабочая станция К» 10 поддерживает четыре поколения драйверов для графических процессоров NVIDIA серий 340, 390 и 470, 510. При установке ОС на компьютер с видеокартой NVIDIA нужная версия драйвера устанавливается автоматически. По-прежнему доступен режим LiveCD двух видов. Первый – на установочном образе размещен вариант загрузки «живой» системы – можно опробовать совместимость ОС с оборудованием пользователя или воспользоваться утилитами восстановления работоспособности системы. Второй – на отдельном образе размещена «живая» система, с которой можно работать без установки на жесткий диск, но с возможностью сохранения данных.

ОС «Альт рабочая станция К» — это версия ОС «Альт рабочая станция» (№1292 в Едином реестре российских программ). В соответствии с лицензионным соглашением, физические лица могут пользоваться программным продуктом бесплатно для личных целей; дистрибутив доступен для свободного скачивания. Юридическим лицам необходимо приобрести лицензию «Альт рабочая станция» с графической оболочкой KDE.

Всем пользователям, купившим «Альт рабочая станция К» 9 после 01 сентября 2021 г. предоставляется обновление за 10% от стоимости «Альт рабочая станция К» 10. Такой же льготный апгрейд доступен и всем, кто приобрел годовую (стандартную или расширенную) поддержку на «Альт рабочая станция». Техническое обновление с версии 9.2 до 10 возможно. Организациям, использующим «Альт рабочая станция К» версии 9 с базовой поддержкой, при переходе на версию 10 необходимо отдельно приобрести поддержку для версии 10.

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«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки и российский репозиторий свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.