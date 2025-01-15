Кантер Леонид
|15.01.2025
|«Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5 1
|02.12.2008
|Открылся новый учебный центр по решениям ASPLinux 1
|20.03.2001
|ASPLinux и Black Cat Linux Team объявили об объединении 1
Кантер Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 2
|Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
|Red Hat 1305 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
|Linux OS 9936 3
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
|Microsoft Windows 15656 1
|Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
|ASPLinux Server 27 1
|Red Hat RPM - Package Manager 159 1
|Red Hat Linux 182 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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