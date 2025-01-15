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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Кантер Леонид



15.01.2025 «Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5 1
02.12.2008 Открылся новый учебный центр по решениям ASPLinux 1
20.03.2001 ASPLinux и Black Cat Linux Team объявили об объединении 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кантер Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
Red Hat 1305 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
Linux OS 9936 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Microsoft Windows 15656 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
ASPLinux Server 27 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
Red Hat Linux 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Украина 7608 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 1
Украина - Киев 1125 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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