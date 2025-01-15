«Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5

ИТ-вендор «Инферит» анонсировал выпуск новой версии российской операционной системы: «МСВСфера 9.5». В обновлении достигнут новый уровень производительности и удобства ОС. Добавлена поддержка архитектуры AArch64, включен графический сервер Wayland по умолчанию, обеспечена поддержка Spice.

ОС «МСВСфера» — российское решение корпоративного класса, включенное в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. Операционная система используется в государственных и коммерческих организациях России с 2013 г. Систему применяют российские предприятия авиационной промышленности, научные институты, образовательные и медицинские учреждения, предприятия транспортного сектора по всей стране.

В 2024 г. была выпущена ОС «МСВСфера 9» — операционная система корпоративного класса, полноценная альтернатива RHEL-производным системам. ОС «МСВСфера 9» совместима с сервисами и приложениями, разработанными для Red Hat Enterprise Linux, CentOS и других систем уровня Enterprise Linux, а также с наиболее популярными российскими решениями. В этом же году была запущена специальная редакция ОС «МСВСфера Сервер 9» для российских хостинг-провайдеров. Специальная утилита «Мигратор» обеспечивает полуавтоматический процесс перехода на отечественную ОС.

Команда «Инферит ОС», в которую входят разработчики и специалисты с масштабной экспертизой в области создания дистрибутивов Linux и опытом участия в проектах российского и мирового уровня, подготовила крупное обновление флагманской версии ОС «МСВСфера 9.5». Операционная система демонстрирует новый уровень производительности и удобства.

В числе главных нововведений — поддержка аппаратной архитектуры AArch64 (ARM64): это усовершенствованная замена процессоров на Intel-архитектуре, которая имеет более высокую пиковую производительность и отличается энергоэффективностью. ARM-чипы применяются в смартфонах, ноутбуках и серверах.

По умолчанию в новой версии ОС «МСВСфера 9.5». используется графический сервер Wayland, который повышает производительность графики по сравнению с оконной подсистемой X11, используемой в Linux с 1980-х гг. Wayland сделает более комфортным просмотр видео и работу с графикой, в том числе — в видеоиграх.

При запуске операционной системы пользователь может выбрать более привычный интерфейс — рабочий стол, адаптированный под Windows или MacOS.

Поддержка технологии Spice упростит применение виртуальных рабочих столов.

В дополнительный репозиторий добавлена новая версия офисного пакета LibreOffice, адаптированного под разные потребности рынка.

Менеджер драйверов обеспечит комфортный поиск и установку сторонних модулей ядра.

Поддержка акселерометра STK83xx позволит вывести на новый уровень использование устройств с сенсорным экраном, в частности ноутбука-трансформера INFERIT Eclipse от «Инферит Техника».

«Мы видим большую ответственность в создании отечественной операционной системы. Нашей ОС пользуются крупные государственные и коммерческие организации. Именно на этом ПО разворачиваются крупные всероссийские проекты, которые идут на благо нашей страны. Для нас такое доверие — стимул для непрерывного развития, выпуска новых версий с передовыми характеристиками», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«Безопасная операционная система, которая соответствует всем стандартам регуляторов — наша цель. Помимо этого, мы стремимся к тому, чтобы наша ОС была интуитивно понятна пользователям разного уровня подготовки. Тренд на поддержу архитектуры AArch64 прослеживается на разных мощных устройствах, в том числе в виртуальных машинах. Мы решили включить новые характеристики в ОС «МСВСфера 9.5», чтобы показать принципиальный уровень производительности операционной системы», — отметил Леонид Кантер, архитектор по интеграции ОС «МСВСфера».