Вернулась к жизни главная мобильная ОС до эпохи Android и iPhone. Впервые за пять лет обновился прямой потомок Palm OS

Мобильная платформа LuneOS получила первое обновление более чем за четыре года. Это форк системы webOS, поставляющийся с открытым кодом, то есть он является «родственником» всемирно известной мобильной системы Palm OS, в недавнем прошлом самой популярной. Она соревновалась с Windows Mobile, но с приходом iOS и Android ушла со сцены.

Возвращение Palm OS

Состоялся релиз новой версии операционной системы LuneOS, представляющей собой форк платформы webOS с открытым исходным кодом, пишет портал Liliputing. Это первое обновление системы за более чем четыре года в последний раз разработчики выпускали готовую сборку осенью 2019 г.

LuneOS – это система с историей, как и сама webOS. Последняя – это ни что иное, как знаменитая платформа Palm OS, которая была очень популярной в первой половине 2000-х годов и устанавливалась на КПК компании Palm и сторонних вендоров. Ее единственным конкурентом на тот период времени была Windows Mobile корпорации Microsoft, но пользователи тяготели именно к Palm OS.

Для примера, в 2002 г. Palm OS заняла 61% российского рынка карманных персональных компьютеров (КПК), отстранив Windows CE на второе место с 33-процентной долей и оставив Symbian лишь 5%. Однако к концу 2004 г. ее популярность постепенно начала угасать – как сообщал CNews, в тот период она уступила первое место платформе Microsoft на мировом рынке.

Появление мобильных платформ Apple iOS в 2007 г. (поначалу она называлась iPhone OS) и Google Android годом позже быстро привело к забвению и Windows Mobile, и Palm OS, но некоторые разработчики решили продолжить развитие детища Palm.

Как сообщал CNews, первая версия LuneOS увидела свет в сентябре 2014 г. С того момента операционная система получила в общей сложности 29 обновлений – последнее вышло 15 февраля 2024 г.

Наиболее продуктивными для разработчиков системы оказались 2015 и 2016 гг. – за эти годы они выпустили в общей сложности 18 релизов – по девять в год. В 2017 г. их вышло всего четыре, в 2018 и 2019 гг. – по одному.

Масса нововведений

Новая сборка LuneOS с кодовым названием Eiskaffee уже доступна для скачивания на GitHub, а также разработчики выложили в интернете инструкции по ее установке. Систему раньше можно интегрировать лишь в некоторые старые смартфоны, в основном, в Google Nexus, что негативно сказывалось на ее популярности, но теперь список поддерживаемых устройств значительно расширен. В частности, теперь LuneOS умеет работать на «смартфонах для параноиков» PinePhone, PinePhone Pro и PineTab2. Также добавлена поддержка некоторых смартфонов Xiaomi, в том числе A1, Redmi 5 и Redmi Note 4X.

В дополнение к этому разработчики подготовили сборки LuneOS для одноплатных компьютеров Raspberry Pi 2 и Raspberry Pi 3, а вместе с ними – и отдельный образ VirtualBox, который позволяет тестировать операционную систему на виртуальной машине.

Одна из ранних версий LuneOS

Среди прочих нововведений разработчики выделяют переход с фреймворка разработки графических интерфейсов Qt5 на более современный Qt6, обновленную версию программного звукового сервера PulseAudio, новый билд протокола для организации графического сервера Wayland. Вместе с этим они упомянули перевод всей операционной системы на программное обеспечение LG webOS OSE (Open Source Edition). Это означает, что LuneOS получает преимущества от совместного использования кодовой базы с LG, включая тот факт, что LG тестировала свое программное обеспечение на устройствах, находящихся или находившихся в массовом производстве. (даже если эти устройства в основном являются телевизорами).

Как со всем этим связана LG

Корейский вендор техники LG имеет непосредственное отношение к webOS, так как в настоящее время является ее единственным владельцем. Платформа прошла долгий путь от Palm OS до LG, однако далеко не факт, что появление LuneOS как отдельного ее форка, тем более с открытым исходным кодом, связан именно с передачей прав на нее корейцам.

За LuneOS стоит группа разработчиков, которая трудится над платформой с 2012 г. На тот момент она носила название Open Web OS, и лишь в сентябре 2014 г. она получила свое нынешнее наименование.

В руках LG система webOS находится с февраля 2013 г. – она выкупила ее у американской HP, а та приобрела ее вместе с другими активами компании Palm в апреле 2010 г., заплатив $1,4 млрд. LG сразу заявила, что будет использовать webOS в качестве платформы для своих умных телевизоров, и она по-прежнему придерживается этого плана.

Отношения HP с командой, развивавшей webOS, когда она еще называлась Palm OS и принадлежала компании Palm, не сложились с самого начала. А ведь это был самый ценный для HP актив в сделке по поглощению Palm.

Как сообщал CNews, разработчики webOS стали увольняться почти сразу после сделки – первые заявления легли на стол в июне 2010 г. Этих специалистов без раздумий приняли в свои ряды Google и Apple – в настоящее время главные игроки на рынке мобильных операционных систем.