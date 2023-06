Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office

Red Hat больше не будет развивать RPM-пакеты LibreOffice ни для RHEL, ни для Fedora – работавшие над ними специалисты получат совершенно новые задания. По тому же пути 10 лет назад пошли разработчики SUSE. Пользователям останется либо скачивать RPM-пакеты с сайта разработчиков LibreOffice, но только для Х86 и Х64, или запускать пакеты из программы через песочницу Flatpak – это официально озвученная Red Hat альтернатива.

Отказ от LibreOffice

Компания Red Hat, подконтрольная IBM, приняла решение о прекращении поставок RPM-пакетов с офисным ПО LibreOffice для Linux-дистрибутива RHEL для корпораций (Red Hat Enterprise Linux). Об этом заявил лично Маттиас Класен (Matthias Clasen), лидер команды Fedora Desktop Team и участник группы разработчиков GNOME Release Team.

Изменения вступят в силу с релизом сборки Red Hat Enterprise Linux 10, дата которого пока не определена. На 7 июня 2023 г. самой новой версией RHEL была 9.2, датированная 10 мая 2023 г.

Что касается Fedora, дистрибутива Linux от Red Hat для обычных пользователей, то нововведения коснутся и его. Компания намерена резко сократить свое участие разработке пакетов LibreOffice для этой ОС.

Оптимизация рабочего времени, и ничего больше

В качестве официальной причины потери интереса к разработке пакетов LibreOffice, пишет The Register, Red Hat приводит свое стремление по пересмотру задач, выполняемых работниками компании. В частности, это коснется специалистов команды Red Hat Display Systems – именно они трудились над пакетами LibreOffice и для RHEL, и для Fedora.

Фото: Red Hat Red Hat упростила жизнь себе и своим сотрудникам, но, возможно, усложнила пользователям

По сути, члены этой группы займутся своими прямыми обязанностями, среди которых – интеграция в дистрибутивы поддержки HDR и оптимизация поддержки обеими ОС протокола Wayland, детища бывшего сотрудника Red Hat Кристиана Хосберга (Kristian Hogsberg), работа над которым ведется с 2008 г. Этот протокол служит для организации графического сервера в Linux и прочих UNIX-подобных ОС. Словом, приоритеты команды Red Hat Display Systems изменились, и теперь вместо пакетов LibreOffice они будут разрабатывать, в числе прочего механизмы управления цветом для операционок Red Hat.

Кадровая проблема

В конце апреля 2023 г. CNews писал о грядущих массовых увольнениях в Red Hat – руководство планировало оставить без работы почти 800 человек и заверяло, что это будет, в основном, административный персонал, и что разработчиков сокращение не коснется.

Как пишет The Register, отказ от разработки пакетов LibreOffice под RHEL и Fedora – не является следствием этих увольнений, хотя они и привели к массовым призывам к объединению в профсоюзы. Однако эксперты издания уверены, что истинная причина кроется именно в кадровом вопросе, вернее, в одном конкретном сотруднике Red Hat, теперь уже бывшем.

Не так давно ряды Red Hat покинул лид-мейнтейнер Каолан МакНамара (Caolan McNamara) принимавший непосредственное участие в развитии пакетов LibreOffice под Fedora и RHEL. Он ушел работать в Collabora – компанию, которая является ключевым разработчиком LibreOffice.

Цель не оправдывает средства

Еще одна потенциальная причина отказа Red Hat от дальнейшей работы над пакетами LibreOffiice – это чрезмерный объем ресурсов, вкладываемых в них. Пользователь портала Hacker News под псевдонимом lyu07282 прокомментировал изменения в политике Red Hat так: «Libre office – это одна огромная непонятная куча древнего гниющего кода на C++ и Java, разрабатываемого более 38 лет (со времен StarOffice – прим. CNews)» (Libre office is one massive incomprehensible pile of ancient rotting c++ and java code dragged along over 38 years). Другими словами, сборка пакетов LibreOffice требует серьезных ресурсов из-за большого объема зависимостей.

При этом как пишет The Register, далеко не все пользователи RHEL и Fedora нуждаются во всех имеющихся в LibreOffice возможностях – большинству из них было бы более чем достаточно и 20% от нынешнего их количества.

Возможные альтернативы

Чтобы не оставлять пользователей совсем уж без возможности работать в LibreOffice, разработчики RHEL и Fedora предложили им альтернативу. Этот офисный пакет можно будет установить и запустить в «песочнице» Flatpack, которая существует под обоими дистрибутивами и позволяет запускать программы без из интеграции в операционную систему.

Но существует еще одна альтернатива, возможно, более удобная и простая для многих пользователей. Прямо с официального сайта организации Open Document Foundation, объединяющей разработчиков LibreOffice, можно скачать RPM-пакеты с LibreOffice, по меньшей мере, для x86-64, которые обновляются сравнительно оперативно. На момент выхода материала для скачивания была доступна стабильная сборка пакета с LibreOffice 7.5.3, датированная 4 мая 2023 г.

К слову, отказ Red Hat от работы над пакетами LibreOffice – это не первый подобный случай. В сентябре 2013 г. компания SUSE, разработчик одноименного дистрибутива Linux, сделала то же самое, после чего вся команда, трудившаяся над RPM-пакетами LibreOffice перешла работать в упомянутую компанию Collabora.