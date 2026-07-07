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«Ростелеком Лицей» запустил бесплатные онлайн-интенсивы для школьников

В период летних каникул образовательная платформа «Ростелеком Лицей» объявила о запуске двух онлайн-интенсивов, направленных на развитие цифровых навыков и ориентированных на подростков 11–15 лет. Программа каждого курса включает короткие видеоуроки, текстовые конспекты, практические задания, а также возможность онлайн-общения с куратором и «однокурсниками». Материалы будут доступны на платформе до 31 августа 2026 г.

Слушатели онлайн-интенсива «Создание кода с помощью нейросетей» освоят базовые принципы работы с искусственным интеллектом, научатся создавать HTML-код и работать с языком стилей CSS, а также смогут разработать собственное веб-приложение, которое по окончании курса будет опубликовано в популярной социальной сети для программистов GitHub.

Второй летний интенсив посвящен цифровому творчеству. Подростки погрузятся в мир дизайна, научатся понимать композицию и работать с цветом. По итогам курса каждый слушатель соберет портфолио из трех работ: самостоятельно нарисованный персонаж в графическом редакторе Krita, собственный стикерпак, а также сверстанный постер.

Каждый курс состоит из десяти интерактивных уроков продолжительностью 10–15 минут. Их преподаватели — профессиональные разработчики, художники и дизайнеры. Программа одного интенсива рассчитана на две недели, однако подросток может выбрать комфортный для себя темп обучения, не превращая каникулы во «вторую школу».

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»
Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» цифровизация

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома», сказал: «Цифровые навыки становятся все более востребованными, и мы стремимся помочь молодым людям освоить их уже сейчас. Летние онлайн-интенсивы “Лицея” — это продолжение нашей работы по развитию цифровых компетенций, которую мы начали весной 2026 г. Тогда мы разместили на платформе 24 онлайн-курса по популярным цифровым направлениям и увидели огромный интерес со стороны подростков. Новые бесплатные курсы — это не просто лекции, а возможность создать первые реальные проекты, которые, возможно, станут началом большого пути».

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО, отметил: «В период летних каникул ребятам важно не просто отдохнуть, но и закрепить интерес к знаниям, а также дать мозгу новый импульс для развития — поэтому “Ростелеком Лицей” запускает занятия именно в это время. В предлагаемом формате регулярно заниматься легче: короткие практические уроки помогают быстрее увидеть результат и не превращают обучение в нагрузку. Мы выбрали востребованные в современном мире компетенции, поэтому наши летние интенсивы — это не дополнительная школа, а возможность сделать шаг к будущим цифровым профессиям».

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