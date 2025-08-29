Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ряховский Александр
УПОМИНАНИЯ
Ряховский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10088 2
|Cyberia Nova - Сайберия Нова 3 1
|Roblox Corporation 61 1
|Сайберия 7 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380765, в очереди разбора - 737655.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.