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«Ростелеком» откроет бесплатный доступ к «Смуте» пользователям тарифа «Игровой»

Пользователи тарифа «Игровой» от «Ростелекома» получат бесплатный доступ к исторической компьютерной игре «Смута» (разработчик — студия «Сайберия Нова») в честь Дня народного единства.

Геймеры-абоненты «Ростелекома» смогут погрузиться в сюжет приключенческого боевика и изучить события Смутного времени. Игра построена на основе одного из первых русских исторических романов — «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина.

В тариф «Игровой» входит высокоскоростной интернет, уникальные игровые бонусы и приоритет для трафика при скачивании или стриминге игр. Для погружения в игровой процесс без длительных ожиданий предусмотрена быстрая загрузка патчей и обновлений на скорости 890 Мбит/сек.

Игра «Смута» доступна для скачивания в личном кабинете пользователей тарифа «Игровой» с 4 ноября 2024 г.

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Александр Ряховский, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома», сказал: «Совместная акция “Ростелекома” со студией “Сайберия Нова” создаст новый опыт для абонентов уникального тарифа домашнего интернета “Игровой”. На высоких скоростях геймеры смогут подключиться к обновленному релизу игры об исторических событиях, годовщину которых страна отмечает каждый год 4 ноября. Доступ к игре “Смута” пользователи тарифа “Ростелекома” получат бесплатно».

Алексей Копцев, генеральный директор «Сайберия Нова», отметил: «Игра “Смута” становится доступна большему количеству новых пользователей, в том числе благодаря партнерству с крупнейшим российским телекоммуникационным провайдером. Мы уверены, что возможность познакомиться с игрой и провести время, изучая средневековую Русь, станет хорошим мотиватором для выбора специального игрового тарифа. Это особенно актуально в преддверии масштабных обновлений, которые ждут “Смуту” в День народного единства».

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