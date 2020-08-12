Разработчик Firefox увольняет каждого третьего сотрудника

Глава Mozilla сообщила в блоге компании о расставании с 250 сотрудниками, дальнейшей реструктуризации, закрытии представительства на Тайване и об изменении подхода к менеджменту.

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Компания Mozilla проводит реструктуризацию и увольняет около 30 % персонала, а также закрывает представительство на Тайване. Об этом сообщила глава Mozilla Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) в блоге компании 11 августа 2020 г.

Около 250 сотрудников покинут компанию, а еще 60 перейдут в другие рабочие подразделения. Сейчас в компании работает 900 человек, и такое массовое увольнение неизбежно отразится на деятельности Mozilla, с точки зрения самой же организации.

Компания продолжит инвестировать в Pocket (сервис облачного хранилища для понравившихся страниц), Hubs (социальную сеть, основанную на технологии WebVR), собственный VPN-сервис и инструменты для обеспечения конфиденциальности и безопасности. Для поддержки этих продуктов появятся новые команды: Designand UX team, отвечающая за дизайн, и Machine Learning team – за методы машинного обучения. Развитие Firefox будет сосредоточено на развитии функциональности для пользователей. Возможности, связанные с новыми продуктами по безопасности и приватности пользователей, будут переданы разработчикам команды Products and Operations team.

Mozilla увольняет около 30 % персонала и снова проводит реструктуризацию

Уволенным сотрудникам выплатят выходное пособие и бонусы за первое полугодие 2020 г. Кроме того, Mozilla поделится своим каталогом талантов, который поможет прорекламировать навыки и опыт уволенных, с другими компаниями, что поможет дальнейшему трудоустройству сотрудников. «Люди, которые попали под сокращение – это настоящие “мозилльцы”, высокоуровневые профессионалы, с великолепными навыками, экспертизой и самоотдачей, — пишет Бейкер. — Данная ситуация ни в коей мере не отражает их личные или профессиональные качества».

Напомним, что основными продуктами компании являются интернет-браузер Mozilla Firefox и движок вывода веб-страниц браузеров Gecko. Львиная доля всей выручки Mozilla (до 90%) приходится на сделку с Google, который входит в браузер Firefox в качестве поисковой системы по умолчанию.

Почему это произошло

Последний раз крупные увольнения в Mozilla прошли в 2017 г., когда в компании был полностью разогнан отдел разработки собственной операционной системы. Разработка Firefox OS была свернута в Mozilla еще раньше – в конце 2015 г. На протяжение последних трех лет масштабных увольнений и реструктуризаций не было. Первыми предвестниками того, что компания снова намерена серьезно меняться, стало увольнение 70 сотрудников в январе 2020 г. https://cnews.ru/news/top/2020-01-16_mozilla_vygnala_chast_sotrudnikov

Компания тогда решила сосредоточиться на ускорении продвижения своих новых продуктов. Еще до пандемии планы компании на 2020 г. предусматривали инвестиции в инновации и создание новых продуктов, а также обеспечение стабильности в долгосрочной перспективе. Однако экономические условия, вызванные глобальной пандемией, существенно повлияли на доходы компании. Речь о возможном предстоящем массовом увольнении велась с весны 2020 г., но руководство надеялось, что этого не произойдет.

Теперь же Митчелл Бейкер сообщила, что бесплатные сервисы – это, конечно, правильно, но компания должна быть готовой к новым экономическим вызовам, оставаться на плаву, но при этом не растерять пользователей.

Напомним, что в июне 2020 г. компания анонсировала запуск своего коммерческого сервиса – Mozilla VPN. Фактически Mozilla отказалась от идеи создания VPN-расширения для Firefox и перешла к разработке полноценного VPN-клиента, способного справляться с трафиком всей ОС, включая другие браузеры. Сервис доступен для Windows, Chromebook, Android, iOS и Firefox, также в планах создать Mac-клиента и решения для Linux.

Пять новых акцентов менеджмента

Несмотря на упор на коммерческие сервисы, компания продолжает активно выражать свою гражданскую позицию. Так Mozilla поддерживает компании и группы гражданского общества, призывающих Facebook принять решительные меры для ограничения контента, провоцирующего ненависть и раскол. Facebook и Instagram не рекламировались Mozilla и Firefox с марта 2018 г., когда стало ясно, что Facebook не стал предпринимать действий для повышения конфиденциальности пользователей. Правда, сама Mozilla в 2020 г. встроила в Firefox версии 75 новый скрытый инструмент, собирающий информацию об установленных в системе браузерах, в том числе и выбранном по умолчанию. Причем Default Browser Agent не только уведомляет Mozilla о предпочитаемом пользователем браузере, но в будущем он начнет следить еще и за тем, как часто владелец ПК работает именно в Firefox.

Теперь же Митчелл Бейкер заявила о том, что компания должна находить максимально гибкие пути, чтобы повысить экономические показатели, но вместе с тем, остаться частью сообщества пользователей, которое доверяет компании. В блоге Бейкер повторила выдержки из своего внутреннего письма всем сотрудникам, рассказав, что компания теперь сосредоточится на пяти направлениях.

Во-первых, это новый продуктовый менеджмент. Mozilla должна стать международной и мультипродуктовой интернет-организацией. Компания будет более тесно сотрудничать с пользователями, решать текущие проблемы людей, придумывать продукты, которые будут дарить людям новые впечатления. Во-вторых, это фокус на новом мышлении. Интернет превратился в децентрализованную платформу с бесконтрольными инновациями. Это приносит новые вызовы, на которые компания должна отвечать. В-третьих, упор на технологии. Усилия компании будут обеспечены на то, чтобы оставаться лидером, а также привлечь бизнес в те области, которые пока не являются традиционными для веб-технологий.

В-четвертых, новая организация сообщества и сотрудничества с партнерами. Компания должна продолжать оставаться частью чего-то большего, частью группы людей, для которых важны общие ценности. Нужно не потерять их поддержку и подумать, что компания может дать им. В-пятых, экономические преобразования. Старая модель, которая включала массу бесплатных сервисов, больше не жизнеспособна. Компания будет искать пути, чтобы увеличить выручку за счет других возможностей бизнеса. Создавая ценности для пользователей, компания должна оставаться на плаву в экономическом плане.