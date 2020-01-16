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Разработчик Firefox выгнал часть сотрудников, чтобы «жить по средствам»

Бизнес Кадры Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур
Нынешнее увольнение порядка 70 сотрудников в Mozilla напрямую связывают со слишком медленным продвижением новых продуктов. Компания намерена наращивать выручку Mozilla не только за счет лицензионных отчислений за поисковик.

Возможно, это только начало

Компания Mozilla уволила ряд сотрудников в рамках реструктуризации своего бизнеса. Об этом сообщил портал TechCrunch со ссылкой на внутреннюю рассылку для сотрудников компании, где председатель и временный гендиректор Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) среди причин увольнения особо подчеркнула слишком медленное продвижение новых продуктов, генерирующих основную выручку Mozilla.

По данным TechCrunch в компании уже сокращено порядка 70 сотрудников. Специализация сокращенного персонала не уточняется. Кроме того, не исключено продолжение процесса, в котором число уволенных может увеличиться, поскольку руководство Mozilla пока что изучает влияние этого решения на работоспособность офисов компании в Великобритании и Франции. Согласно официальным данным Mozilla, в 2018 году в компании работало около 1000 человек по всему миру.

«Возможно вы помните, что в 2019 и 2020 годах ожидали получить доход от новых подписных продуктов, а также обеспечить рост выручки без учета поискового бизнеса. Этого не произошло. В наших планах на 2019 год был недооценен объем времени, которое требуется для создания и запуска доходных продуктов. Учитывая это и уроки 2019 года о темпах инноваций, мы решили прибегнуть к более консервативному прогнозированию выручки на 2020 год. На обозримое будущее мы также обговорили жить по средствам и не тратить больше, чем мы зарабатываем», – процитировал TechCrunch слова Бейкер из внутренней рассылки.

Отрезать, чтобы выжить

В дополнительном заявлении, опубликованном в блоге Mozilla, Митчелл Бейкер подтверждает, что сокращение числа сотрудников производится ради финансирования инноваций.

«В компании Mozilla есть четкое понимание о будущих источниках выручки от нашего главного бизнеса. В определенном смысле это усложняет ситуацию, и мы глубоко огорчены увольнением наших коллег. Тем не менее, ради ответственных инвестиций в интернет-инновации мы обязаны мы будем работать в пределах наших финансовых возможностей», – заявила Митчелл Бейкер.

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Mozilla уволила порядка 70 сотрудников

Митчелл Бейкер также заверила, что уволенные сотрудники получат щедрые компенсации и поддержку в последующем трудоустройстве. Она также заявила, что руководство компании также изучило вопрос потенциального закрытия инновационного фонда Mozilla и пришло к выводу, что он пока нужен для продолжения разработки новых продуктов. На эти цели в Mozilla выделят в общей сложности порядка $43 млн.

«Золотая жила» Mozilla

На протяжении ряда последних нескольких месяцев Mozilla тестирует ряд новых продуктов, большинство из которых после запуска будут монетизироваться по подписной модели. В их число входит, например, частная сеть Firefox Private Network и VPN-сервис аппаратного уровня, который обойдется в $4,99 ежемесячно.

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Firefox Private Network и аппаратный VPN-сервис

По итогам 2018 года – последнего, за который Mozilla публиковала свои финансовые отчеты, порядка 91% ее выручки пришлось на лицензионные отчисления по контрактам за ее поисковые технологии. В компании давно не скрывают планов снижения сильной зависимости от выручки по поисковым роялти и дальнейшей диверсификации бизнеса с целью увеличения источников доходов.

Предыдущие увольнения в Mozilla

Последний раз крупные увольнения в Mozilla прошли в 2017 г., когда в компании был полностью разогнан отдел разработки собственной операционной системы. Разработка Firefox OS была свернута в Mozilla еще раньше – в конце 2015 г.

После закрытия отдела по разработке собственной ОС в Mozilla планировали сфокусировать работу над интернетом вещей, в том числе, на проекте Project Vaani для разработчиков и производителей устройств умного дома, голосовым помощником по аналогии с Amazon Alexa и проекте Voicebank для сбора образцов речи и обучения ИИ распознаванию голоса. Кроме того, в 2017 г. Mozilla также много инвестировала в разработки виртуальной и дополненной реальности.



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